Urteile gegen Höcke wegen NS-Parole rechtskräftig

Der BGH bestätigt das Urteil gegen AfD-Fraktionschef Björn Höcke: 13.000 Euro Geldstrafe für die Verwendung der NS-Parole "Alles für Deutschland" bei einer Wahlkampfrede 2021.

AfD-Politiker Björn Höcke Björn muss 13.000 Euro zahlen (Archivbild). Quelle: dpa

Der thüringische AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist rechtskräftig wegen des Verwendens einer NS-Parole verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte nach Angaben vom Donnerstag die Urteile des Landgerichts Halle in Sachsen-Anhalt. Es ging um zwei Vorfälle, bei denen Höcke die verbotene Losung der nationalsozialistischen SA "Alles für Deutschland" ausgesprochen beziehungsweise seine Zuschauer dazu animiert hatte, sie zu rufen.

Höcke war von der fünften großen Strafkammer des Landgerichts Halle zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Thüringer AfD-Fraktionschef in einer Wahlkampfrede seiner Partei in Merseburg (Sachsen-Anhalt) im Mai 2021 wissentlich eine Parole der SA, der früheren Sturmabteilung der Nationalsozialisten, verwendet hat.

Björn Höcke muss sich erneut wegen der Verwendung einer verbotenen NS-Parole verantworten. 26.06.2024 | 1:28 min

Höcke wies Vorwürfe zurück

Bei der Formel "Alles für Deutschland" handle es sich um eine Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs, hieß es zur Begründung.

Höcke hatte den Vorwurf stets zurückgewiesen. Stattdessen habe er auf das damalige Programm der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Bezug genommen, das den Titel "Alles für unsere Heimat" getragen habe. Außerdem sei die SA-Parole heutzutage kaum noch bekannt. Auch als studierter Historiker und ehemaliger Geschichtslehrer habe er die Formel nicht gekannt.