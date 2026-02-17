"In Deutschland gibt es neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz 16 eigenständige Landesbehörden für Verfassungsschutz. Sie alle beobachten die AfD und treffen Einschätzungen, die nicht voneinander abhängen. Insbesondere kann das Bundesamt den Landesbehörden - teils sind es eigenständige Ämter, teils Abteilungen im jeweiligen Innenministerium - in der Regel keine Weisungen erteilen.



Die Anfang Mai des vergangenen Jahres bekannt gewordene Einstufung der Bundespartei als gesichert rechtsextremistisch, gegen die die AfD gerichtlich vorgeht, hatte daher keine direkten Auswirkungen auf den Landesverband Niedersachsen. Der niedersächsische Verfassungsschutz musste selbst Belege sammeln, um den Landesverband als Beobachtungsobjekt einzustufen. Es durfte nicht einfach die Entscheidung des Bundesamts zugrunde legen.



Auch die Terminologie unterscheidet sich: Während die Bundes-AfD und mehrere Landesverbände als 'gesichert rechtsextremistisch' bezeichnet werden, gilt die Niedersachsen-AfD als 'Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung'. Die Kriterien sind jedoch vergleichbar.



In Niedersachsen war die AfD bisher als Verdachtsobjekt eingestuft. Dadurch konnte der Landesverfassungsschutz die Partei schon in der Vergangenheit beobachten. Da die niedersächsische AfD nun als 'Beobachtungsobjekt von besonderer Bedeutung' zählt, hat die Landesbehörde jetzt weitergehende Kompetenzen, insbesondere beim Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel."