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Politik
Deutschland

Wahlkampf in Schwerin: AfD will bei Jugend im Nordosten punkten

Demo der Jugendorganisation in Schwerin:Wie die AfD bei der Jugend im Nordosten punkten will

Susanne Seidl, ZDF-Redakteurin im Studio Schwerin

von Susanne Seidl

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Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland marschiert durch Schwerin. Die stärkste Oppositionspartei in Mecklenburg-Vorpommern will die Jugend vor der Landtagswahl ansprechen.

Demo-Teilnehmer der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland ziehen mit Deutschlandflaggen durch die Schweriner Innenstadt.

Bei Handgreiflichkeiten wurden in Schwerin zwei Menschen verletzt.

01.08.2026 | 1:35 min

Etwas befremdet schauen die Touristen am Schloss auf die Szenerie, die sich ihnen inmitten der Kulisse des Weltkulturerbes bietet: Vor dem Museum im Stil der Neorenaissance stehen Anhänger der "Generation Deutschland", der neu gegründeten Jugendorganisation der AfD. Deutschlandfahnen schwenken über ihren Köpfen. In Ruf- und Sichtweite etwa 460 Gegendemonstranten mit Trillerpfeifen und Plakaten.

Bundesweiter Aufruf zum Tag der Deutschen Jugend

Unter dem Label "Tag der Deutschen Jugend" hat der Vorsitzende der Jugendorganisation Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, Anhänger in ganz Deutschland dazu aufgerufen, dabei zu sein, "wenn am Samstag die Deutsche Jugend auf die Straße geht". Gekommen sind 420 Teilnehmer.

Während sich die aus mehreren Bundesländern angereisten Anhänger der AfD-Jugend sammeln, erklärt Hohm, am Rande der Veranstaltung, dass er plane, jeden Sommer einen Tag der Deutschen Jugend zu begehen und die GD die gesamte Deutsche Jugend im Blick habe. "Unser Anspruch ist es, als AfD und als "Generation Deutschland" Politik für die ganze deutsche Jugend zu machen und wir hoffen, dass es immer mehr junge Menschen erkennen."

"Generation Deutschland": Interview mit Jean-Pascal Hohm

Jean-Pascal Hohm, der Vorsitzende der neuen AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland", im phoenix-Interview bei Lena Mosel

30.11.2025 | 6:09 min

Gegendemonstranten widersprechen

Die jungen Gegendemonstranten auf der anderen Seite beobachten die Veranstaltung und widersprechen. Auch Karlo ist anderer Meinung: "Nee, es braucht eine international aufgestellte Jugend, es braucht eine Jugend ohne Rassismus, die vielfältig ist, die sich für die Probleme der Jugend einsetzt, die sich gegen die Klimakrise einsetzt, die sich gegen Kriege einsetzt, und das machen die da vorne ganz bestimmt nicht."

"Man merkt ja an deren Wahlprogramm, dass sie nicht für die ganze deutsche Jugend kämpfen denn die ist international, die ist vielfältig" , sagt Johanna.

Der gewählte Vorsitzende Jean-Pascal Hohm (Mitte) steht zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern der AfD-Jugendpartei „Generation Deutschland“ auf dem Podium nach der Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen, Deutschland, am Samstag, 29. November 2025.

Die AfD hat ihre Jugendorganisation neu strukturiert und enger angebunden: Wer zur "Generation Deutschland" will, muss AfD-Mitglied sein. Doch warum dieser Schritt?

30.11.2025 | 2:38 min

Politikwissenschaftlerin: Jugend hat sehr unterschiedliche Präferenzen

Anna-Sophie Heinze forscht an der Universität Leuphana Universität Lüneburg zu Demokratie, Parteien und Rechtsextremismus. Die Politikwissenschaftlerin beobachtet die Generation Deutschland seit ihrer Gründung.

Was ist überhaupt die Jugend? Niemand vertritt die Jugend.

Prof. Dr. Anna-Sophie Heinze von der Uni Lüneburg

Politikwissenschaftlerin Dr. Heinze und Moderatorin Marietta Slomka

"Inhaltlich und personell gibt es ziemlich viele Kontinuitäten" in der neuen AfD-Jugend, so Politikwissenschaftlerin Dr. Heinze. Im Ton bemühe sie sich um "strategische Mäßigung".

30.11.2025 | 4:57 min

"Die AfD-Jugendorganisation behauptet mit dieser Aktion, alle jungen Menschen ideologisch zu vertreten. Das ist natürlich nicht der Fall."

Denn auch unter den jungen Wählern gebe es große unterschiedliche Präferenzen, beobachtet die Politikwissenschaftlerin. Die Forschung zeige, "dass die politischen Einstellungen und auch das Wahlverhalten junger Menschen sehr heterogen sind. Die AfD war zwar zuletzt bei jungen Menschen sehr stark, aber auch die Linke".

Kevin Dorow (AfD), Beisitzer im Landesvorstand der AfD Schleswig-Holstein, spricht auf der Gründungsveranstaltung des Schleswig-Holsteinischen Landesverbands der "Generation Deutschland".

AfD-Jugendfunktionär Kevin Dorow ist um ein Parteiausschlussverfahren herumgekommen und verzichtet dafür vorläufig auf Parteiämter. Ihm war zuvor Nähe zum Nationalsozialismus vorgeworfen worden.

24.03.2026 | 0:23 min

Wahl mit 16 in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Jugendliche erstmals ab 16 Jahren mitbestimmen, wer in den neuen Landtag einzieht. Bei einer U-18-Testwahl vor der Bundestagswahl hatten im Nordosten knapp 35 Prozent der Wähler für die AfD gestimmt, knapp 20 Prozent gaben ihre Stimme der Linkspartei.

"Das ist ein Trend, den wir mittlerweile in ganz Deutschland sehen: Junge Menschen tendieren an die politischen Ränder und die etablierten Parteien, das heißt die CDU und die SPD, schneiden eher schlecht ab", so Heinze.

Rechtsaußenpositionen inzwischen "normal"?

Die Alternative für Deutschland gründete sich im Jahr 2013, junge Menschen sind damit aufgewachsen, dass es sie im Parteiensystem gibt. Teile der heutigen Jugend nehmen Rechtsaußenpositionen als völlig "normal" wahr, führt Heinze aus. Das spiele der AfD in die Hände.

"Zudem übernehmen die anderen Parteien teilweise ihre Themen und Positionen und machen diese damit salonfähig", sagt Heinze. Und auch die häufige mediale Berichterstattung stärke die Partei.

Trotzdem lassen sich mit den Jungwählern alleine keine Wahlen gewinnen - denn nach Daten des Statistischen Bundesamtes waren Ende 2024 rechnerisch rund 38 Prozent der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern 60 Jahre und älter.

Susanne Seidel ist Reporterin im Studio Mecklenburg-Vorpommern.

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Über das Thema berichteten die heute-Nachrichten am 01.08.2026 ab 19:00 Uhr.
Themen
AfDMecklenburg-Vorpommern

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