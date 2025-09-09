Baerbock startet als Präsidentin der UN-Vollversammlung

Bagel, High Heels, Diplomatie:New York statt Berlin: Baerbock tritt UN-Job an
Annalena Baerbock startet in New York: Die Ex-Außenministerin tritt heute ihr Amt als Präsidentin der UN-Vollversammlung an - und wirbt mit Bagel und High Heels auf Instagram.
Annalena Baerbock kauft einen Bagel, fährt im gelben Taxi durch New York, steigt mit High Heels aus dem Wagen, untermalt von Alicia Keys mit "Empire State of Mind": Mit Gute-Laune-Videos und Anspielungen auf die Kultserie "Sex and the City" wirbt die Grünen-Politikerin auf Instagram um Aufmerksamkeit für die 80. UN-Generalversammlung, die am Dienstag beginnt und die Baerbock als neue Präsidentin leitet.
Baerbocks bunte Bilderwelt steht im Kontrast zur weit verbreiteten Krisenstimmung. Die geplante Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich und andere Länder löst Streit aus unter einigen der 193 UN-Mitgliedstaaten. Außerdem stellt US-Präsident Donald Trump die internationale Zusammenarbeit auf beispiellose Art infrage.
"Internationale Kooperation und Diplomatie wird mehr denn je gebraucht", stellt Baerbock in ihrem Bagel-Video auf Englisch fest - natürlich mit deutschem Akzent, denn das seien die Online-Nutzer aus ihrer Zeit als Außenministerin so gewohnt, sagt sie.
Baerbock will Reform der UN vorantreiben
Der neue deutsche UN-Botschafter Ricklef Beutin formuliert es in einem eigenen Video so: "Wir brauchen Zusammenarbeit statt Spaltung."
Ähnliches hat auch Baerbock als Parole für ihr einjähriges Mandat ausgegeben. Den bisher rein protokollarischen Präsidenten-Posten will sie nutzen, um die Reform der Vereinten Nationen voranzutreiben und bei der Suche nach der womöglich ersten UN-Generalsekretärin in der 80-jährigen Geschichte der Institution zu helfen. Die Frage, ob sie sich selbst als Nachfolgerin des scheidenden Generalsekretärs António Guterres sieht, ließ Baerbock bei ihrer Wahl im Juni unbeantwortet.
Vereidigung von Baerbock um 17 Uhr MESZ
Zum Auftakt der 80. Sitzungsperiode soll Baerbock das Amt von ihrem Vorgänger Philemon Yang übernehmen, dem früheren Premierminister Kameruns.
Bei einer für 17 Uhr (MESZ) angesetzten Sitzung soll Yang offiziell verabschiedet und Baerbock vereidigt werden. Im Anschluss will Baerbock sich Fragen von Journalisten und Journalistinnen stellen. Für 21 Uhr ist dann die erste Sitzung unter dem Vorsitz von Baerbock geplant, bei der sie auch eine Eröffnungsrede halten will.
