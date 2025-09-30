Die Afrikanische Union setzt sich für eine neue Weltkarte ein, die Afrika in seiner wahren Größe zeigt. Dem Kontinent könnte das zu neuem Selbstbewusstsein verhelfen.

Die Equal-Area-Weltkarte zeigt Flächen korrekt proportional, verzerrt dafür aber Formen und Winkel. Quelle: imago images

Wenn die Schüler der Sunshine Secondary School im Geographieunterricht auf die Weltkarte blicken, dann sehen sie diese so wie überall auf der Welt: Europa in der Mitte und Grönland so groß wie ganz Afrika. Die gängige Mercator-Projektion wurde 1569 entwickelt, sie hängt in Klassenzimmern, wird in Atlanten abgedruckt oder in den Medien verwendet. Und das, obwohl sie die Größenverhältnisse der Kontinente verzerrt.

Kampagne gegen Verzerrung auf der Landkarte

Die Länder der Nordhalbkugel erscheinen auf der Mercator-Projektion deutlich größer, als sie eigentlich sind. Kontinente wie Afrika oder Südamerika wirken hingegen kleiner.

Die Mercator-Weltkarte stellt Länder winkeltreu dar, verzerrt aber ihre tatsächlichen Größen - besonders nahe den Polen. Quelle: getty images/ borysov, yevhen

Die Afrikanische Union (AU) unterstützt nun öffentlich die Kampagne "Correct the Map", die die Mercator-Projektion durch eine andere ersetzen möchte: die Equal Earth Map. Diese hält die Größenverhältnisse ein und stellt Afrika so groß dar, wie es ist.

Warum jede Projektion verzerrt

Dass die Mercator-Projektion unseren Blick auf die Welt verzerrt, ist nicht verwunderlich, erklärt Everton Namasake vom Kartensoftware-Unternehmen Esri in Nairobi. Dort beschäftigen sich Geoinformatikerinnen und Ingenieure täglich mit mehr als 100 verschiedenen Projektionen von unserer Erde. "Jede Karte enthält Verzerrungen. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man versucht, aus der dreidimensionalen Weltkugel eine zweidimensionale Karte zu machen", sagt Namasake. "Aber jede Karte hat auch ihre eigene Funktion."

Distanzen stimmen, Länderflächen nicht

So wurde die Mercator-Projektion für die Navigation in der Seefahrt entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Projektionen gibt sie Entfernungen richtig wieder - der Grund, warum sie etwa von Apps wie Google Maps bis heute verwendet wird. Dafür kann sie die Größen der Länder nicht richtig wiedergeben. Grönland wirkt darauf so groß wie Afrika, obwohl in dem Kontinent problemlos die USA, Teile Europas und sogar Asiens Platz finden würden.

Afrikanische Union fordert neue Weltkarte

Für Afrika haben diese Verzerrungen reale Folgen. "Wir schenken großen Dingen mehr Aufmerksamkeit als kleinen. Wenn Afrika kleiner dargestellt wird, dann wirkt es so, als wäre es weniger wichtig in der Welt", sagt Erick Wabwile vom regionalen kenianischen Kartenzentrum in Nairobi.

Aus diesem Grund fordert die Afrikanische Union AU nun internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Weltbank dazu auf, die Equal Earth Map als neuen Standard einzusetzen. "Die aktuelle Weltkarte ist einfach falsch, sie ist die längste Desinformationskampagne der Welt. Das muss einfach aufhören", sagt Moky Makura von Africa No Filter, die Teil der Kampagne "Correct the Map" ist.

Neue Weltkarte - psychologische Wirkung?

Die Änderung der Weltkarte wäre vor allem symbolisch, sagt Eric Losang vom Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Aber eine mit potentiell großer Wirkung: "Es könnte das Selbstbewusstsein und die Sichtbarkeit afrikanischer Staaten in internationalen Kontexten stärken. Diskurse über Ressourcen, Bevölkerung und Entwicklung würden stärker mit der physischen Größe und Bedeutung Afrikas in Einklang gebracht werden."

