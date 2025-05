Wadephul bei Rubio: Warum der Außenminister Gemeinsames so betont

Es dürfte keine einfache Reise gewesen sein, aber: Außenminister Johann Wadephul sieht trotz bestehender Differenzen einen grundsätzlichen Schulterschluss mit den USA im Ringen um Frieden in der Ukraine . Man habe "verabredet, dass wir die nächsten Schritte eng miteinander abstimmen, damit (Kremlchef Wladimir) Putin endlich an den Verhandlungstisch kommt, damit Russland endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteigt", sagte der CDU-Politiker nach seinem Antrittsbesuch bei seinem US-Kollegen Marco Rubio in der US-Hauptstadt Washington angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine.