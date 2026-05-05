Abzug von US-Truppen: Gemeinde Vilseck in Sorge

Angekündigter Abzug aus Deutschland:Vilseck in Bayern: Eine Gemeinde hängt an den US-Soldaten
von Christoph Söller
Der angekündigte Abzug von US-Truppen würde die Gemeinde Vilseck in der Oberpfalz hart treffen: Viele Soldaten sind hier integriert und beleben die Wirtschaft. Ein Ortsbesuch.
Die Sonne scheint über dem idyllischen Vilseck in der Oberpfalz, doch für den neuen Rathauschef der Gemeinde ist es ein stürmischer Start in den Job. Erst im März wurde Thorsten Grädler vom Einheitsblock Freie Wählerschaft zum Bürgermeister gewählt. Gleich an seinem ersten offiziellen Arbeitstag geht es um nicht weniger als die Sicherheit Deutschlands - eigentlich kein Thema für die Kommunalpolitik.
Doch eine Entscheidung von Donald Trump betrifft jetzt auch Thorsten Grädler: Die USA wollen 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen, vielleicht sogar mehr, das Pentagon und der US-Präsident machten dazu zuletzt unterschiedliche Angaben. "Für die Menschen bei uns würde eine Welt zusammenbrechen", sagt Grädler zu dieser Nachricht.
Amerikaner sind in der Region integriert
6.500 Einwohner hat die Gemeinde Vilseck, etwa 90 Kilometer östlich von Nürnberg gelegen. Darüber hinaus leben hier beinahe 5.000 US-Soldaten mit ihren Familien. Zumindest noch.
Supermärkte, Autohändler, Baufirmen, Hotels und Gastronomie - fast alle profitieren wirtschaftlich von den US-Soldaten, es ist eine Art ökonomische Monostruktur. Doch die könnte bald ein Ende finden.
Eine offizielle Bestätigung, welche Einheit genau verlegt werden soll, gibt es zwar noch nicht. Doch der Bayerische Rundfunk berichtete, dass es sich um das "2nd Cavalry Regiment" handeln könnte, das in Vilseck stationiert ist.
Bürgermeister Grädler berichtet von einem freundschaftlichen Miteinander:
Hegseth: Rückzug in sechs bis zwölf Monaten
Derzeit sind etwa 39.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA in Deutschland stationiert. Die Zahl verändert sich wegen Rotationen und Übungen regelmäßig. Sollten tatsächlich 5.000 von ihnen abgezogen werden, würde die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten etwa auf das Niveau von 2022 sinken - vor Beginn des russischen Angriffskriegs.
Sean Parnell, Sprecher von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, kündigte an: "Wir erwarten, dass der Rückzug in den nächsten sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein wird."
Angst in Vilseck vor wirtschaftlichem Einbruch
Was das für den kleinen Ort Vilseck bedeuten würde, lässt sich jetzt schon absehen: Sabine Kederer betreibt ein kleines Hotel in der 14. Generation. Oft sind Soldaten und Generäle, die zu Lehrgängen nach Deutschland kommen, bei ihr zu Gast. Wenn die Männer und Frauen aus Übersee fehlen, ist ihr Hotel in Gefahr.
Etwa 8.000 Soldaten sollen weiterhin in der Region stationiert bleiben. Dennoch wäre der Abzug ein Einschnitt.
Vilseck und die Amerikaner: Eine lange Geschichte
Seit 1949 ist die US-Armee in der Oberpfalz präsent, zunächst stand hier ein Ausbildungszentrum für Panzereinheiten. Seit 2006 ist das "2nd Cavalry Regiment" der US-Armee stationiert. Der Leitspruch dieser Einheit: "Always ready" - "Stets bereit". Es ist eine mobile, schnell verlegbare Einheit, darauf spezialisiert, fast überall eingesetzt werden zu können. Vilseck und die Amerikaner - das ist eine lange Geschichte, bei der beide voneinander profitieren.
Keine 15 Kilometer Luftlinie von Vilseck entfernt liegt der Truppenübungsplatz Grafenwöhr, 233 Quadratkilometer groß, US-Truppen und Nato-Partner üben hier regelmäßig gemeinsam.
Andere Standorte sind strategisch wichtiger
Bayern ist seit jeher wichtig für Manöver-Übungen, strategisch bedeutsamer aber sind andere Standorte in Deutschland: In Stuttgart befindet sich das US-Oberkommando für Europa, im rheinland-pfälzischen Ramstein ist der größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der USA. Dass Bayern von einem Truppenabzug betroffen sein könnte, ist daher nicht überraschend.
In Vilseck hoffen sie dennoch auf einen Stimmungsumschwung bei Donald Trump. Der US-Präsident hatte in seiner ersten Amtszeit schon einmal einen Truppenabzug angekündigt, sein Nachfolger Joe Biden kassierte diesen dann aber wieder ein.
Christoph Söller ist Reporter im ZDF-Landesstudio Bayern.
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