Trump kündigt Schließung von Kennedy-Center in Washington an

Im Streit um die Umbenennung des Kennedy-Centers hat Donald Trump angekündigt, das Kulturzentrum umgehend zu schließen. Grund seien Renovierungsarbeiten und Sicherheitsbedenken.

The exterior of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts is seen from the Georgetown Waterfront in Washington, DC, on September 15, 2026. US President Donald Trump said Tuesday that the Kennedy Center will close down -- possibly for good -- after a judge ruled his name cannot be added onto the famed arts institution's exterior. (Photo by Mandel NGAN / AFP) Quelle: Mandel Ngan / AFP

Washingtons größte öffentliche Kultureinrichtung - das Kennedy-Center - wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump umgehend geschlossen. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken und dringend nötige Renovierungsarbeiten, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die geplante Umbenennung entschieden habe.

Veranstaltungsstätte soll Trump-Kennedy-Center heißen

Das von Trump eingesetzte Gremium war zuvor vor Gericht damit gescheitert, Trump in den Namen der Einrichtung mit aufzunehmen und diesen auch an der Fassade zu ändern. Ein Richter durchkreuzte die Pläne Ende Mai und untersagte zudem eine mutmaßlich wegen Renovierungsarbeiten geplante zweijährige Schließung.

Der Richter begründete den Schritt damit, dass der Kongress dem Kennedy-Center einst seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur das US-Parlament diesen ändern. Dagegen legte das Kennedy-Center Berufung ein, über die in der Hauptsache bislang nicht entschieden worden ist.

Der Name von US-Präsident Trump ist von der Fassade des Kennedy Centers in Washington entfernt worden. Das teilte die Kultureinrichtung mit. Voran ging ein richterlicher Beschluss. 14.06.2026 | 0:43 min

Das mit Trump-Vertrauten gespickte Gremium kündigte daraufhin an, eine andere Würdigung an der Fassade anzubringen: "von Donald J. Trump renoviert und restauriert". Doch auch dem schob der Richter am Dienstag einen Riegel vor. Kurz darauf stimmte das Gremium für die Schließung.

Trump brachte Kennedy-Center unter seine Kontrolle

In dem Bau des Kennedy Centers am Fluss Potomac im Herzen Washingtons werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Im Dezember 2025 war das Kennedy-Center in Trump-Kennedy-Center umbenannt worden, nachdem Trump kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 die Einrichtung unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen "anti-amerikanische Propaganda" in der Kulturwelt angekündigt hatte. Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums und übernahm den Vorsitz. Die Umbenennung führte zu großem Protest. Künstler sagten Auftritte ab.

US-Präsident Trump muss seinen Namen von der Fassade des “Kennedy-Centers“ entfernen lassen – nur der Kongress dürfe den Namen ändern, entschied der US-Richter. 30.05.2026 | 0:22 min

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Quelle: dpa