Halloween: Möglicher Anschlag in den USA vereitelt

Michigan in den USA:FBI: Möglicher Anschlag an Halloween vereteilt

|

Das FBI hat möglicherweise einen Terroranschlag im US-Bundesstaat Michigan vereitelt. Mehrere festgenommene Personen sollen eine Attacke am Halloween-Wochenende geplant haben.

Ein FBI-Agent steht am Freitag, dem 31. Oktober 2025, neben einem Fahrzeug des Evidence Response Teams vor einem Haus in einem Wohngebiet in Dearborn, Michigan.

Das FBI hat einen möglichen Anschlag in Michigan vereitelt.

Quelle: AP

Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben ihres Direktors einen möglicherweise geplanten Anschlag am Halloween-Wochenende im Bundesstaat Michigan verhindert. Mehrere verdächtige Personen seien am Freitag festgenommen worden, schrieb FBI-Chef Kash Patel in den sozialen Medien. Weitere Informationen sollten zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Die Ermittlungen konzentrierten sich offenbar auf den Großraum Detroit. Fahrzeuge des FBI und der Polizei von Michigan waren in einem Wohngebiet nahe der Fordson High School in Dearborn im Einsatz. Personen in Hemden mit der Aufschrift FBI gingen in ein Haus hinein und wieder hinaus.

Geplanter Anschlag von Terrormiliz "Islamischer Staat" "inspiriert"?

Die Polizei von Dearborn teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, sie sei über die FBI-Einsätze in der Stadt informiert, und versicherte den Einwohnern, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Auch das FBI hatte dem US-Sender CNN gegenüber erklärt, dass für die Bevölkerung keine Gefahr mehr bestehe.

CNN berichtete unter Berufung auf informierte Personen weiter, dass der geplante Anschlag von der Terrormiliz Islamischer Staat "inspiriert" gewesen sei. Die Pläne hätten in Chatrooms im Internet begonnen. Zwei Menschen seien festgenommen worden, drei weitere würden verhört. Die Tatverdächtigen seien ungefähr 16 bis 20 Jahre alt. Aufgrund des anstehenden Halloween-Wochenendes hätten sich die Ermittler beim Schlagwort "Kürbistag" entschieden, einzugreifen.

Michigan liegt im Norden der USA und grenzt an Kanada. Nach Regierungsangaben zählte der Bundesstaat im vergangenen Jahr gut 10 Millionen Einwohner. Die größte Stadt Michigans ist Detroit, Hauptstadt ist Lansing in der Mitte des Staates.

Quelle: AP, dpa
