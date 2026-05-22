USA: Kevin Warsh neuer Fed-Chef - Trumps Wunschkandidat vereidigt

Der von Trump unterstützte Kandidat Kevin Warsh wurde offiziell als Chef der US-Notenbank vereidigt. Kritiker sehen ihn als "Marionette". Und Trump macht bereits Erwartungen klar.

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat seinen Amtseid als Nachfolger von Jerome Powell geleistet. Donald Trump dürfte das gefallen. Quelle: epa

Der neue Vorsitzende der US-Notenbank, Kevin Warsh, hat das Amt offiziell angetreten. Der 56-Jährige legte am Freitag im Beisein von US-Präsident Donald Trump den Amtseid ab. Trump machte dabei deutlich, dass er den von Warsh angekündigten Kurswechsel für niedrigere Leitzinsen erwarte. An der Zeremonie im Weißen Haus nahmen zahlreiche Politiker und Wirtschaftsvertreter teil, unter anderem die frühere Außenministerin Condoleezza Rice.

Warsh war Trumps Wunschkandidat für die Spitze der Federal Reserve (Fed) und in der vergangenen Woche mehrheitlich vom Senat der USA für das Amt bestätigt worden. Er folgt Jerome Powell nach, der die Notenbank acht Jahre lang geleitet hat.

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Trump will Zinssenkung: Notenbank unter Druck

Die eigentlich unabhängige Fed sieht sich unter Trump beispiellosem Druck ausgesetzt, den Leitzins zu senken und so Kredite billiger zu machen. Die oppositionelle Demokratische Partei wirft dem neuen Fed-Vorstand deshalb vor, Trumps "Marionette" zu sein. Den bisherigen Notenbank-Chef Powell hatte Trump immer wieder beschimpft, weil er den Leitzins nach Ansicht des Präsidenten nicht schnell genug senkte.

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Trump fordert Unabhängigkeit - und formuliert Wünsche

Nun betonte Trump dagegen in seiner Rede, er wolle künftig die Unabhängigkeit der Fed achten: "Ich möchte, dass Kevin völlig unabhängig ist", sagte der Präsident über seinen früheren Wirtschaftsberater. Der neue Fed-Chef solle "einfach eine großartige Arbeit" leisten.

Zugleich machte Trump aber erneut deutlich, dass er Weichenstellungen für einen niedrigeren Leitzins erwarte. "Wie keiner seiner Vorgänger versteht Kevin, dass es eine gute Sache ist, wenn die Wirtschaft boomt", sagte Trump. Ein starkes Wachstum erleichtere zudem die Rückzahlung der US-Schulden. Die Staatsverschuldung hat unter Trump einen Rekordstand erreicht.

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Warsh trat 2011 aus Fed-Gremium zurück

Warsh nannte es eine "Ehre", dass Trump ihn für den Posten an der Fed-Spitze nominiert hatte. "Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, werde ich eine reformorientierte Federal Reserve führen, die aus vergangenen Erfolgen und Fehlern lernt, starre Rahmen und Modelle hinter sich lässt und zugleich klare Standards für Integrität und Leistung wahrt", kündigte er an.

Der Jurist war bereits bis 2011 Mitglied des Fed-Gouverneursrats. Er trat damals jedoch aus Protest gegen die Politik des billigen Geldes zurück. Zuletzt änderte er jedoch seine Meinung und stimmte Trump zu, dass der Leitzins sinken müsse.

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Quelle: AFP