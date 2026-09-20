US-Militär tötet vier Menschen auf angeblichem Drogenboot

Erneut hat die US-Armee ein Boot angegriffen, das in Drogenschmuggel involviert gewesen sein soll. Vier Menschen kamen nach US-Angaben ums Leben.

Bei einem Angriff des US-Militärs auf ein mutmaßliches Drogenboot in der Karibik, wurden vier Menschen getötet. Das Schiff sei nachweislich am Drogenhandel beteiligt gewesen, so das Militär. 20.09.2026 | 0:24 min

Im Zuge des umstrittenen Vorgehens der Armee der USA gegen Drogenschmuggel sind bei einem erneuten Angriff auf ein Boot in der Karibik vier Menschen getötet worden. Das Boot sei aktiv am Drogenhandel beteiligt gewesen, erklärte das für Lateinamerika zuständige US-Südkommando Southcom am Samstag (Ortszeit).

Bei dem Einsatz seien "vier Narko-Terroristen" getötet worden. Das Kommando veröffentlichte ein Video zu seiner Mitteilung, auf dem ein fahrendes Boot von einem nicht identifizierbaren Geschoss getroffen wird und in einem riesigen Feuerball aufgeht.

Mehr als 200 Tote bei US-Angriffen auf mutmaßliche Schmuggler

Die US-Armee hatte Anfang September im vergangenen Jahr den Militäreinsatz "Southern Spear" begonnen. US-Präsident Donald Trump erklärte, Washington befinde sich faktisch im Krieg mit Drogenkartellen in Lateinamerika. Seit Beginn des Einsatzes wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP inzwischen mehr als 200 Menschen bei Angriffen auf Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik getötet.

Im Mai tötete das US-Militär drei Männer bei einem Angriff auf ein Boot, das Drogen transportiert haben soll. 31.05.2026 | 0:13 min

Die US-Regierung hat bislang jedoch keine eindeutigen Belege dafür vorgelegt, dass die angegriffenen Schiffe tatsächlich in den Drogenhandel verwickelt waren. Juristen und Menschenrechtsgruppen kritisieren, die Angriffe könnten außergerichtliche Tötungen darstellen, weil sie sich offenbar gegen Zivilisten richteten, die keine unmittelbare Bedrohung für die USA darstellten.

Drogenproblem in den USA

Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das Trump ausländische Schmuggler verantwortlich macht. Nach jüngsten Angaben eines US-Regierungsbeamten soll der Drogenschmuggel in der Karibik infolge der Militäreinsätze um etwa zwei Drittel zurückgegangen sein. Diese Darstellung lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

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