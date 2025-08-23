USA wollen Kilmar Abrego Garcia wieder abschieben - nach Uganda

Vor ein paar Monaten haben die USA Kilmar Garcia abgeschoben, scheiterten aber vor Gericht. Jetzt wollen sie es erneut versuchen. Nicht nach El Salvador, sondern nach Uganda.

Kilmar Abrego Garcia (Mitte) verlässt das Gefängnis von Putnam County. Er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Quelle: dpa

Der Fall von Kilmar Abrego Garcia sorgte bereits im Frühjahr Schlagzeilen. Der einst illegal in die USA eingewanderte, aber schon seit Jahren dort lebende Salvadorianer ist zum Testfall des Rechtsstaats für Donald Trump geworden.

Was ist passiert und warum droht ihm nun die Abschiebung nach Uganda in Ostafrika?

Fall Garcia: Was bisher geschah

März: Der aus El Salvador stammende Garcia wird im US-Staat Maryland festgenommen. Er hat eine amerikanische Frau und Kinder. Einst ist er illegal in die USA eingewandert.

Er wird nach El Salvador ausgeflogen und kommt ins berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Cecot.

Juni: Wegen einer Gerichtsanordnung muss die Regierung ihn zurückholen. Sie spricht von einem "administrativen Fehler".

Daraufhin nehmen die USA ihn wegen Vorwürfen des Menschenschmuggels fest. Abrego Garcia weist die Vorwürfe zurück. Er hat das strafrechtliche Verfahren als Versuch bezeichnet, ihn für seine Klage gegen die Abschiebung nach El Salvador zu bestrafen.

Am Freitag wurde Garcia aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die US-Justiz verstärkt ihren Druck auf die Regierung. Einer Richterin zufolge gebe es keine Beweise für die Bandenmitgliedschaft eines nach El Salvador abgeschobenen Migranten. 16.04.2025 | 1:30 min

Warum soll Garcia erneut abgeschoben werden?

Garcia hat laut Gerichtsunterlagen eine Abschiebung nach Costa Rica (Mittelamerika) abgelehnt. Gemäß diesem Angebot sollte sich der salvadorianische Staatsbürger des Menschenschmuggels schuldig bekennen und im Gefängnis bleiben, wie den Unterlagen zu entnehmen ist.

Die Behörden sollen Garcia das Angebot am Donnerstagabend unterbreitet haben, da absehbar war, dass er am Freitag aus einem Gefängnis in Tennessee entlassen würde. Garcia wurde dann am Freitag bis zum Beginn eines Prozesses freigelassen, damit er Zeit mit seiner Familie in Maryland verbringen kann. Er muss dort aber in den Hausarrest.

Garcias Anwälte wollten nicht mitteilen, ob das Angebot offiziell zurückgezogen worden sei, wonach sich ihr Mandant schuldig bekennen sollte. Garcia habe den Teil abgelehnt, wonach er im Gefängnis bleiben sollte, hieß es in den Gerichtsunterlagen.

Trumps Versprechen von Massendeportationen wird in den USA zur Realität. Doch die brutalen Methoden der Einwanderungsbehörde stoßen auf immer mehr Widerstand im Land. 18.07.2025 | 21:06 min

Warum soll Garcia nach Uganda abgeschoben werden?

Das US-Heimatschutzministerium teilte den Anwälten von Abrego Garcia demnach am Freitag mit, dass er nach Uganda abgeschoben werde und sich am Montag bei den Einwanderungsbehörden melden solle.

Warum ausgerechnet Uganda? Das Land will im Rahmen eines Migrationsabkommens vorübergehend abgelehnte Asylbewerber aus den USA aufnehmen. Das teilte am Donnerstag Vincent Bagiire auf X mit, Staatssekretär im ugandischen Außenministerium.

Außenministerium Ugandas auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Details der Vereinbarung würden derzeit noch ausgearbeitet. So ist bislang unklar, wie viele Menschen Uganda aufnehmen will oder welche Vorteile Uganda im Gegenzug für die Aufnahme hat.

Die USA verfolgen seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump im Januar eine rigide Abschiebepolitik. Die Trump-Regierung hat ähnliche Abkommen mit Ugandas Nachbarstaat Südsudan und dem kleinen südafrikanischen Königreich Eswatini geschlossen

US-Präsident Trump will die elf Millionen Menschen ohne Papiere in den USA abschieben. Kalifornien rebelliert, Städte wie Chicago rüsten sich. 02.07.2025 | 6:37 min