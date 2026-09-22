Live: Trumps Rede bei der UN-Generaldebatte

In New York ist am heutigen Dienstag die UN-Generaldebatte gestartet, zu der Vertreter aus rund 140 Staaten erwartet werden. Neben US-Präsident Donald Trump werden auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu , Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder etwa der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in New York erwartet.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) indes sagte seine für kommende Woche geplante Reise zur Generaldebatte ab. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Merz steht seit dem Wahldebakel bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt massiv unter Druck.