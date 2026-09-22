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Politik
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Live: Trumps Rede bei der UN-Generaldebatte

UN-Generaldebatte:Live: Trumps Rede vor den Vereinten Nationen

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Es ist wieder Sitzungswoche bei den Vereinten Nationen in New York. Mit Spannung erwartet: Die Rede von US-Präsident Donald Trump. Verfolgen Sie sie bei uns live.

Donald Trump am 19.09.2017 in New York

Sehen sie Trumps Rede im phoenix-Livestream

21.09.2026

In New York ist am heutigen Dienstag die UN-Generaldebatte gestartet, zu der Vertreter aus rund 140 Staaten erwartet werden. Neben US-Präsident Donald Trump werden auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder etwa der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in New York erwartet.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) indes sagte seine für kommende Woche geplante Reise zur Generaldebatte ab. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Merz steht seit dem Wahldebakel bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt massiv unter Druck. 

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