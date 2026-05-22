Tulsi Gabbard: US-Geheimdienstkoordinatorin tritt zurück

Ehemann schwer erkrankt:US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard tritt zurück
Die US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard hat ihren Rücktritt angekündigt. Als Grund nennt sie eine schwere Erkrankung ihres Ehemanns.
US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard hat ihren Rücktritt angekündigt. Als Grund nannte sie eine seltene Form von Knochenkrebs, an der ihr Mann erkrankt ist, wie aus einem von ihrer Mitarbeiterin veröffentlichten Brief an Präsident Donald Trump hervorgeht. "Ich muss mich aus dem öffentlichen Dienst zurückziehen, um an seiner Seite zu sein und ihn in diesem Kampf voll und ganz zu unterstützen." Sie wolle ihr Amt deshalb zum 30. Juni abtreten.
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Unterschiedliche Auffassungen zu Trump rund um Iran
Als Geheimdienstkoordinatorin steht Gabbard an der Spitze der US-Nachrichtendienste und fungiert als Hauptberaterin des Präsidenten in nachrichtendienstlichen Angelegenheiten. Sie hatte das Amt zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit Anfang 2025 angetreten.
Zuletzt gingen die Meinungen Gabbards und Trumps rund um den Iran-Krieg öffentlich auseinander. So hatte der Präsident betont, dass sie eine gemäßigtere Haltung zum Thema Urananreicherung vertrete als er. Er hatte jedoch auch betont, dass dies nicht bedeutet, dass man nicht für ein Amt geeignet wäre. In seinem Netzwerk "Truth Social" lobte Trump Gabbard für einen "großartigen Job".
ZDF-Korrespondent: Gabbard "interne Kritikerin" von Trump
Washington-Korrespondent Elmar Theveßen erklärt bei ZDFheute live: "Gabbard ist eine von den internen Kritikern von Donald Trump gewesen in den letzten Wochen und Monaten." Sie sei gegen die Interventionen in Iran und Venezuela gewesen, so Theveßen.
Sie sei diesbezüglich an Entscheidungen im Sicherheitskabinett nicht beteiligt gewesen, "weil man wusste, dass sie eigentlich dagegen ist". Viele hätten mit ihrem Abschied gerechnet.
Der Rücktritt von Gabbard zeigt nach Einschätzung von Theveßen dennoch, "dass innerhalb der Administration ein Dissens vorhanden ist". Es habe in den vergangenen Wochen eine Reihe von Ministern gegeben, die zurückgetreten seien, "oder die möglicherweise auch bewusst rausgedrängt worden sind".
Gabbards Nachfolger steht bereits fest
Gabbard ist das bislang vierte Kabinettsmitglied, das in der zweiten Amtszeit Trump ausscheidet. Auf sie soll Aaron Lukas folgen, Gabbards "hoch angesehener" Stellvertreter, wie Trump ankündigte.
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