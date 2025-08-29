Trump entzieht Kamala Harris Schutz durch Secret Service

Trumps Rivalin bei der US-Wahl, Kamala Harris, soll nicht länger Personenschutz erhalten. Der Secret Service stehe ihr ab September nicht mehr zur Verfügung, hieß es.

Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Begleitung von Secret-Service-Agenten (Archivbild) Quelle: Imago

US-Präsident Donald Trump entzieht seiner Wahlrivalin Kamala Harris den Personenschutz durch den Secret Service. Das bestätigten am Freitag das Weiße Haus und das Umfeld der Ex-Vizepräsidentin und früheren Präsidentschaftskandidatin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten CNN und die New York Times darüber berichtet.

In einem Schreiben an Harris heißt es demnach, dass die Sicherheitsmaßnahmen zum 1. September auslaufen würden. Ihr Büro erklärte am Freitag, Harris danke dem Secret Service für seine Professionalität und seinen Einsatz.

Biden verlängerte Schutz für Harris

Üblicherweise erhalten Vizepräsidenten nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt für weitere sechs Monate Personenschutz durch den Secret Service, wie CNN weiter berichtete. Der Personenschutz wäre damit am 21. Juli ausgelaufen. Unter Ex-Präsident Joe Biden sei die Frist für die Vizepräsidentin jedoch auf ein Jahr verlängert worden. Ex-Präsidenten genießen lebenslangen Schutz.

Trump entzog auch Bidens Familie Personenschutz

Die Demokratin Harris war unter Biden von 2021 bis Anfang 2025 US-Vizepräsidentin. Die US-Präsidentschaftswahl 2024 verlor sie dann gegen den Republikaner Trump. Sie hat eine erneute Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2028 nicht ausgeschlossen.

Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar mehreren Personen, die er als Gegner betrachtet, den Personenschutz entzogen. Darunter sind sein früherer Sicherheitsberater John Bolton sowie die Kinder von Joe Biden, Hunter und Ashley Biden.

