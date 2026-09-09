Donald Trump hat unter anderem seiner Assistentin Natalie Harp eine hohe Summe Geld geschenkt. Die finanziellen Gaben des US-Präsidenten seien "zulässige" Praxis, so ein Sprecher.

Natalie Harp stand als Assistentin des US-Präsidenten bisher außerhalb des Rampenlichts. Inzwischen zählt sie zu seinen engsten Vertrauten. 20.08.2026 | 0:35 min

US-Präsident Donald Trump hat seiner persönlichen Assistentin Natalie Harp Medienberichten zufolge zu Weihnachten ein Geldgeschenk in Höhe von 45.000 Dollar (etwa 38.600 Euro) gemacht.

Zwei weitere Mitarbeiterinnen des Weißen Hauses, Trumps Kommunikationsberaterin Margo Martin und seine persönliche Assistentin Chamberlain Harris, hätten ähnliche Beträge erhalten, berichtete die "Washington Post" am Dienstag (Ortszeit).

Die drei Frauen bezeichneten die Zahlungen als "Bargeldgeschenk zu den Feiertagen", meldete die Zeitung unter Berufung auf Unterlagen zur Offenlegung der Finanzen. Das Weiße Haus bestätigte am Dienstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X Medienberichte der "Washington Post" und "Politico".

Harp: Persönliche Assistentin Trumps in Medienfragen

Harp ist in Trumps zweiter Amtszeit fast ständig an seiner Seite. Sie erstellt manchmal Beiträge für Onlinenetzwerke für ihn und druckt Informationen aus, was ihr den Spitznamen "menschlicher Drucker" einbrachte. Sie führt ein tragbares Gerät mit sich, um Dokumente für den US-Präsidenten auf Papier zu bringen.

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Harp gehört zudem zu den wenigen Mitarbeitern, die direkten Zugriff auf Trumps Konto in seinem eigenen Dienst Truth Social haben. Einer Dokumentation aus dem Jahr 2024 über den Präsidentschaftswahlkampf zufolge schreibt sie von Trump diktierte Beiträge nieder und fügt die für ihn typischen Großbuchstaben ein.

In dem kürzlich erschienenen Buch "Regime Change" über das Wirken des US-Präsidenten stellen die Autoren, zwei Journalisten der "New York Times", Harp als sehr loyal gegenüber Trump dar. Sie schreibe ihm "anhimmelnde" Briefe, heißt es in dem Buch. Ein Schreiben habe mit den Worten geendet: "Du bist alles für mich."

Trump-Sprecher: Geldgeschenke "rechtlich und ethisch zulässig"

Einem Jahresbericht an den Kongress zufolge verdient Harp 150.000 Dollar pro Jahr. Das Geldgeschenk entspricht damit fast einem Drittel ihres Jahresgehalts. Ein Sprecher des Weißen Hauses verteidigte die Geschenke. Der Sprecher verwies auf Trumps "langjährige Praxis, Weihnachtsgeschenke an Menschen in seinem Umfeld zu verteilen, darunter gelegentlich auch an Mitarbeiter und Berater".

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Die Geschenke stünden in keinem Zusammenhang mit den offiziellen Aufgaben der Beschenkten in der Regierung und seien daher "nach den einschlägigen rechtlichen und ethischen Standards völlig zulässig".

Geldgeschenk auch für Leiter der Abläufe im Oval Office

Harp arbeitete früher als Fernsehmoderatorin. Zuletzt war bekannt geworden, dass die 35-Jährige zu den wenigen Menschen in Trumps Umfeld gehörte, die mit dem US-Präsidenten heimlich das Flugzeug wechselten, kurz bevor die Präsidentenmaschine Air Force One im Juli vom Nato-Gipfel in Ankara zurückfliegen sollte. Grund für das heimliche Umsteigen von der Air Force One in eine kleinere Militärmaschine war laut Medienberichten eine Morddrohung aus Iran gewesen.

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Der "Washington Post" zufolge erhielt auch der Leiter der Abläufe im Oval Office des Weißen Hauses, Walt Nauta, ein Geschenk des Präsidenten in Höhe von 20.000 Dollar. Nauta hat ein Jahresgehalt von 175.000 Dollar.

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Quelle: AFP, dpa