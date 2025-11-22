Trump und Mamdani: Zwei "Anti-Establishment-Kandidaten"

Begegnung im Oval Office:Warum das Treffen von Trump und Mamdani so harmonisch verlief
Das Treffen zwischen US-Präsident Trump und New Yorks neuem Bürgermeister Mamdani verlief unerwartet harmonisch. Ein Experte sieht darin eine clevere politische Strategie Trumps.
Das erste Zusammentreffen von US-Präsident Donald Trump und dem frisch gewählten New Yorker Bürgermeister Zoran Mamdani im Oval Office sorgte für Überraschung: Statt der erwarteten Konfrontation zeigte sich eine fast freundschaftliche Begegnung zwischen zwei Politikern, die im Wahlkampf noch heftig gegeneinander ausgeteilt hatten.
Anti-Establishment verbindet
Dass die beiden gut miteinander auskommen, ist für den Politikwissenschaftler Julian Müller-Kaller vom Stimson Center in Washington wenig verwunderlich. "Ich glaube, dass Mamdani und Donald Trump relativ viel gemeinsam hatten", erklärt der USA-Experte im Interview mit ZDFheute live. Beide würden sich als Anti-Establishment-Kandidaten inszenieren, die gegen ihre jeweiligen Parteien zu Felde gezogen seien.
Trump lobte Mamdani während des Treffens ungewöhnlich deutlich - er habe einen "unglaublichen Wahlkampf" geführt. Müller-Kahler sieht darin eine typische Trump-Strategie:
Politisch geschicktes Manöver von Trump
Die Annäherung an Mamdani sei für Trump politisch risikoarm, so der Experte. Sollte Mamdanis' Amtszeit scheitern, könne Trump seine Meinung ändern. Im Erfolgsfall hingegen könne er behaupten, zum Gelingen beigetragen zu haben.
Für Mamdani selbst könnte die Nähe zu Trump allerdings zum Problem werden.
Trumps Strategie, Gegner eng an sich zu binden, sei "in vielerlei Hinsicht politisch extrem smart".
Trumps Macht in seiner Partei ungebrochen
Das Treffen fand in einer für Trump schwierigen Woche statt, überschattet von der Debatte um die Veröffentlichung der Epstein-Akten. Dennoch bleibt seine Position innerhalb der Republikaner stark.
- Epstein-Affäre: Neue E-Mails belasten Donald Trump
Müller-Kaler beschreibt Trumps Einfluss drastisch: "Donald Trump ist der Königsmacher innerhalb der republikanischen Partei." Die traditionelle Partei habe sich zur "Trump Old Party" gewandelt.
Konfliktthemen bleiben bestehen
Trotz aller Annäherung bleiben grundlegende Differenzen bestehen. Besonders beim Thema Migration dürften Trump und Mamdani aneinandergeraten. "Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem zwischen Mamdani und Donald Trump", prognostiziert der Politikwissenschaftler. New York wolle vermutlich nicht, dass Bundespolizisten in der Stadt aktiv würden.
Bei anderen Themen zeigt sich Trump überraschend flexibel. Auf die Frage, ob Mamdanis Vorschläge wie kostenlose Kitas zur republikanischen Politik passten, verweist Müller-Kahler auf Trumps "ideologische Flexibilität", die es ihm ermöglicht habe, "die Partei für die Arbeiterklasse zu öffnen".
Ob Mamdani die Zukunft der Demokratischen Partei repräsentiert, bleibt offen. Die Partei befinde sich seit Trumps Wiederwahl 2024 "in einer absoluten Sinnkrise", so Müller-Kahler. Politiker wie Mamdani versuchten, populistische Momente aufzugreifen und "andere Antworten auf dieselben Fragen zu finden, ähnlich wie Barack Obama vor 20 Jahren".
Das Interview führte Christopher Wehrmann, Zusammenfassung von Jan Schneider
