Konflikt zwischen Armee und RSF-Miliz:Drei Jahre Krieg im Sudan - "Bürger als Zielscheibe"
von Katia Rathsfeld
Im Sudan leiden Tausende Menschen unter Krieg und Hunger. Frieden scheint fern zu sein und kann laut Experten nur kommen, wenn Unterstützung für die Konfliktparteien ausbleibt.
Seit genau drei Jahren tobt der Krieg im Sudan. Am 15. April 2023 eskalierte der Machtkampf zwischen Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und dem damaligen Milizenführer Hamdan Daglo. Beide erhoben Anspruch auf die Herrschaft - mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung.
Mittlerweile ist die Lage im Sudan die laut UN größte humanitäre Krise der Welt. Und eine Lösung ist nicht in Sicht.
Konflikt zwischen sudanesischer Armee und RSF-Miliz
Der Krieg zwischen der sudanesischen Armee (SAF) und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) werde zu großen Teilen auf dem Rücken der Zivilisten ausgetragen, sagt Gerrit Kurtz, Sudan-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik im ZDF-Morgenmagazin. So griffen die Konfliktparteien etwa Märkte und Krankenhäuser an.
Nach Ansicht verschiedener Hilfsorganisationen und der Vereinten Nationen hat sich die Lage für die Zivilbevölkerung zunehmend verschlechtert. Vor allem Frauen und Mädchen erlebten systematisch sexualisierte Gewalt. In Teilen des Landes würden Menschen ausgehungert.
Gleichzeitig benötigen fast 34 Millionen Menschen humanitäre Hilfe. Die Zahl derer, die im Land vertrieben oder in Nachbarländer geflüchtet sind, wird auf knapp 12 bis mehr als 14 Millionen geschätzt. Laut Vereinten Nationen sind für das Jahr 2026 bislang nur rund 16 Prozent der benötigten Mittel gedeckt.
Quelle: dpa
Auch Anette Hoffmann, Konfliktforscherin und Sudan-Expertin beim niederländischen Clingendael Institute, betont die fatalen Konsequenzen für die Menschen. In der jüngeren Geschichte gebe es kein anderes Beispiel für ein solches Ausmaß der Gewalt und der Gräueltaten, sagte sie im Interview mit ZDFheute live.
Gezielte Angriffe auf Zivilisten im Sudan
Viele Aktionen seien Vergeltungsschläge und richteten sich "gezielt gegen die Zivilbevölkerung" - neben Krankenhäusern würden Menschen aus der Luft mit Drohnen auf Märkten angegriffen. Auch Zulieferungsketten mit Kraftstoffen und Lebensmitteln sollten so zerstört werden, sagt Hoffmann.
Ziel beider Konfliktparteien sei auch, zu verhindern, dass es politische Prozesse und eine durch Bürger angeführte Regierung geben könnte, so die Expertin.
Sudan-Konferenz soll Menschen helfen
Um weitere Hilfen für die sudanesische Bevölkerung zu mobilisieren, trafen sich Spitzenpolitiker aus Europa und Afrika sowie Vertreter ziviler Gruppen in Berlin. Neu sei nach zwei vorausgegangenen Konferenzen in London und Paris, "dass diesmal die Kriegsparteien selbst nicht eingeladen sind und der Fokus wirklich auf der zivilen Bevölkerung liegt", betont Expertin Hoffmann.
Die Sudan-Konferenz sei keine Friedenskonferenz, erklärt auch Kurtz. Sie solle vielmehr Vermittlungsinitiativen koordinieren und humanitäre Gelder einwerben. Laut Außenminister Johann Wadephul (CDU) wurden Hilfen von mindestens 1,3 Milliarden Euro zugesagt, Deutschland stockt seine Hilfen um mehr als 230 Millionen Euro auf.
Aber: 2,2 Milliarden US-Dollar sind nach Ansicht der internationalen Gemeinschaft notwendig, um den Sudan im Jahr 2026 zu unterstützen. Das betonte Mahmoud Ali Youssouf, Vorsitzender der Afrikanischen Union, in Berlin.
Wer gegen wen im Sudan kämpft
Frieden im Sudan - aber wie?
Doch wie kann Frieden erreicht werden? Aus Sicht von Kurtz und Hoffmann muss vor allem die internationale Unterstützung für die Konfliktparteien durch Waffenlieferungen und finanzielle Hilfen aufhören.
Ägypten und Saudi-Arabien sowie die Türkei gelten etwa als Unterstützer der sudanesischen Streitkräfte (SAF). Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hingegen sollen die RSF-Miliz finanzieren und Waffen liefern. Ohne sie sei "die furchtbarste Form der Gewalt, die wir sehen im Sudan, schlicht nicht möglich", betont Konfliktforscherin Hoffmann.
Expertin Hoffmann: Kriegsgeschehen wird weiter angetrieben
Doch bislang zeichnet sich nicht ab, dass die Unterstützung abreißt. Der Iran-Krieg habe anders als erwartet keinen bremsenden Einfluss auf den Bürgerkrieg, erklärt Konfliktforscherin Hoffmann, die selbst jahrelang im Sudan gelebt hat. So habe die von den VAE organisierte Lieferung von Waffen und die Ausbildung von Söldnern vor allem in Äthiopien weiter zugenommen. So werde das "Kriegsgeschehen weiter angetrieben".
Auf der anderen Seite beziehe die SAF weiterhin Drohnen aus Iran und aus der Türkei, um diesen Krieg weiterzuführen.
Auch Kampf ums Gold im Sudan
Generell wollten alle Akteure die Zukunft Sudans beeinflussen, um ihre wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Ziele umsetzen zu können, betont Experte Kurtz. Es geht also um geopolitische Interessen und Einfluss - das Land liegt strategisch wertvoll am Roten Meer. Aber auch Sudans Rohstoffe sind von Interesse, dazu gehören Erdöl, Uran, Kupfer, Eisen und Gold.
Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Ägypten, Kenia und Uganda machten als Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union "derzeit unglaublich viel Geld" mit sudanesischem Gold und befeuerten den Krieg damit weiter, sagt Hoffmann. Deshalb mache es keinen Sinn, "über humanitäre Hilfe nachzudenken und wie man den Krieg beenden kann, wenn man weiterhin aktiv an solchen Goldgeschäften mit involviert ist".
Die humanitäre Krise im Sudan spitzt sich immer mehr zu. Die Folgen: Zerstörung, Hunger und Vertreibung. Unter folgendem Konto können Hilfen für Menschen vor Ort gespendet werden:
Aktionsbündnis Katastrophenhilfe
Spendenkonto: Commerzbank
IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600
Stichwort: ZDF Nothilfe Sudan
Im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe haben sich Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, UNICEF und Diakonie Katastrophenhilfe zusammengeschlossen.
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