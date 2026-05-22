"Late Show": US-Comedian Stephen Colbert moderiert letzte Sendung

Elf Jahre Late-Night-TV: Stephen Colbert hat sich mit einer letzten Ausgabe seiner Show verabschiedet. Mit Paul McCartney sang er "Hello, Goodbye". Trump begrüßte die Absetzung.

Der US-Satiriker Stephen Colbert hat sich mit einer letzten Ausgabe seiner "Late Show" vom Publikum verabschiedet. Der TV-Sender CBS hatte 2025 überraschend angekündigt, die Show abzusetzen. 22.05.2026 | 1:49 min

Rund 1.800 Sendungen, elf Jahre Late-Night-TV: Stephen Colbert ist einer der bekanntesten Comedians in den Vereinigten Staaten. Er prägte das Format der Nacht-Show, das auch das deutsche Fernsehen beeinflusste. Unfreiwillig moderierte er jetzt seine letzte Sendung "Late Show" im Sender CBS.

Letzte Colbert-Show: Bananen statt goldener Uhr

Zu Beginn platzierte Colbert (62) keine politische Spitze und auch keine Spitze gegen den eigenen Sender, sondern seinen Dank. Es habe ihm Freude bereitet, die Show präsentiert zu haben, sagte er in die Kameras.

Tatsächlich nennen wir diese Show die Freude-Maschine. „ Stephen Colbert, Comedian

Die Sendung verlief im Groben so, wie sie immer war: Der 62-Jährige Comedian spießte an seinem Schreibtisch mit Kaffeetasse aktuelle Nachrichten auf, während seine Musik-Band die Show begleitete.

Stars, Comedians und Promis waren dabei. Im Publikum saß zum Beispiel Paul Rudd ("Ant-Man"), der Colbert Bananen anbot. Dieser hatte zu seinem Abschied eher auf eine goldene Uhr gehofft. Die Frage, was er nach der Show tun werde, kommentierte Colbert mit einem Wort: "Drogen."

Protest gegen Colberts Show-Aus: Vor dem Ed-Sullivan-Theater in New York hatten sich zahlreiche Fans versammelt. Quelle: AFP

Beatles-Star McCartney als letzter Gast in Colbert-Show

Die Showcrew tat zunächst so, als ob der Papst sein letzter Gast sein würde. Der sei aber unzufrieden mit der Auswahl der Hotdogs bei der Gästebetreuung gewesen, witzelte das Team. Dann kam tatsächlich: Beatles-Legende Paul McCartney.

Der Musikstar (83) plauderte mit Colbert über frühere Auftritte und dann wurde es ein stückweit politisch. McCartney sagte auf Colberts Frage, wie der Brite Amerika vor Jahrzehnten bei Auftritten wahrgenommen habe: "Als das Land der Freiheit, die größte Demokratie." Er schob nach - "hoffentlich ist es das immer noch".

Show-Ende: Colbert "verschwindet" in grünem All-Loch

Das Ende war Science-Fiction-inspiriert: Colbert wurde zunächst von einer Art grünem All-Loch aufgesogen. Ganz zum Schluss sang er wieder auf der Studiobühne mit McCartney den legendären Beatles-Song "Hello, Goodbye" aus den 1960ern. Dann kam wieder das grüne All-Loch - von Colberts Show blieb eine am Ende nur noch eine kleine Schneekugel übrig.

Colbert hatte die "Late Show" 2015 von David Letterman übernommen, der sie 1993 gestartet hatte. Die Show wurde vor Publikum in New York gedreht und lief viermal die Woche, montags bis donnerstags, beim Sender CBS. Zu den Gästen gehörten bereits Ex-Präsident Barack Obama, Schauspielerin Julia Roberts und Tech-Milliardär Elon Musk.

Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS überraschend angekündigt, die Show abzusetzen, offiziell aus "rein finanziellen Gründen". Der Sender begründete das Aus mit schlechten Einschaltquoten und jährlichen Verlusten von mindestens 40 Millionen Dollar (34,4 Millionen Euro).

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US-Präsident Trump feiert Colberts Absetzung

Branchenkenner vermuten allerdings, dass der Sender auch aus Rücksicht auf Donald Trump, Präsident der USA, gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde. Immer wieder hatte Trump gegen Colberts Witze auf Kosten des Präsidenten gefeuert - und feierte dann dessen Absetzung.

Ich finde es absolut fantastisch, dass Colbert rausgeworfen wird. „ Donald Trump, US-Präsident

Das Talent des Satirikers sei "noch geringer als seine Quoten", ätzte der Präsident.

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Colbert besorgt um US-Medienlandschaft

Colbert gibt sich inzwischen diplomatischer. "Wenn all das vorbei ist, werde ich wahrscheinlich eine andere - oder eher eine vollständigere - Perspektive auf das Ganze haben, aber jetzt gerade habe ich nicht wirklich die Zeit, um auf irgendetwas sauer zu sein", sagte der 62-Jährige.

Ich wusste, dass die Show irgendwann enden musste. Ich hätte nicht erwartet, dass sie auf diese Weise endet. Aber ich mache mir nur Sorgen um meine Mitarbeiter. „ Stephen Colbert, Comedian

Für die Zukunft von Late-Night-Shows ist Colbert trotzdem pessimistisch. "Ich weiß nicht, was es sein wird, und ich weiß nicht, was ich tun kann, um zu helfen - abgesehen davon, was ich die letzten elf Jahre gemacht habe", sagte er. "Aber eines Abends werde ich das Fernsehen einschalten und dann wird wahrscheinlich keiner mehr da sein."

Colbert und Obama witzeln über Präsidentschaftskandidatur

Kurz nach seinem 62. Geburtstag am 13. Mai könnte sich Colbert nun zur Ruhe setzen oder ein anderes Format suchen, doch daran denkt er offenbar nicht. Er wolle mit seinem Sohn Peter lieber das Drehbuch eines neuen Herr-der-Ringe-Films schreiben, sagte er.

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Vielleicht kandidiert Colbert 2028 aber auch selbst als US-Präsident, wie es sich einige Fans wünschen. Darüber flachste er kürzlich mit dem früheren Staatschef Barack Obama. In einem Seitenhieb gegen Trump sagte Obama, die Latte für das Präsidentenamt liege inzwischen nicht mehr so hoch. Colbert würde sich deshalb sicher "deutlich besser schlagen als andere Leute, die wir gesehen haben".