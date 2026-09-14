Die Wahl in Schweden ist vorbei. Zwar gibt es noch kein Endergebnis, doch viel deutet darauf hin, dass eine Regierungsbildung kompliziert werden könnte. Welche Optionen gibt es?

"Ein sehr enges Rennen zwischen dem linken und dem rechten Lager", sagt ZDF-Reporter Jan Fritsche. Laut Hochrechnungen liegen die Sozialdemokraten vorn und streben ein Mitte-links-Bündnis an. 14.09.2026 | 3:06 min

Vier Parteien stehen sich im rechten und im linken Lager in Schweden gegenüber. Und eine Regierungsbildung unter ihnen ist alles andere als leicht. Das war auch nach der letzten Reichstagswahl vor vier Jahren so. Am Ende kam eine Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Ulf Kristersson zustande - die von den rechten Schwedendemokraten um Parteichef Jimmie Åkesson toleriert wurde. Die rechten Schwedendemokraten haben Stimmen verloren - überraschend viele.

Fast ausgeglichenes Stimmverhältnis

Nach bisheriger Auszählung hat das linke Lager unter Führung der Sozialdemokratin Magdalena Andersson zwar drei Sitze mehr als das rechte unter Führung des bisherigen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson. Doch die Regierungsbildung könnte kompliziert werden. Ein Endergebnis wird erst Mittwoch erwartet.

Die Menschen in Schweden wählen ein neues Parlament. Es wird ein knapper Ausgang erwartet und die rechten Schwedendemokraten könnten erstmals Teil der Regierung werden. 13.09.2026 | 0:20 min

Kristersson ist mit seiner Moderaten Sammlungspartei an sich leicht gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen. Sie wurden mit rund 20 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft. Stärkste Partei sind, traditionell, die Sozialdemokraten. Mit 28,1 Prozent haben sie aber ebenso wie die rechten Schwedendemokraten an Stimmanteilen verloren. Ministerpräsident Kristersson hat angesichts des knappen Ergebnisses erklärt, er sei offen für neue Koalitionen.

Ministerpräsident Kristersson offen für neue Koalitionen

Seine bisherige bürgerliche Minderheitsregierung aus Moderater Sammlungspartei, Christdemokraten und Liberalen hätte dafür nach bisheriger Zählung nicht genügend Parlamentssitze. Auch nicht zusammen mit den rechten Schwedendemokraten. Doch der Linkspartei werden auch innerhalb des Mitte-links-Lagers extremistische Positionen vorgeworfen.

Liberale und Zentrumspartei lehnen eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ab. Das könnte der bisherigen Regierung zugutekommen. Aber auch die Sozialdemokraten könnten außerhalb ihres Mitte-links-Lagers nach neuen Koalitionspartnern suchen. So könnten die Christdemokraten unter Ebba Busch für sie beispielsweise Mehrheitsbeschaffer in einer Minderheitsregierung werden. Allerdings hatte auch sie im Vorfeld eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und der Umweltpartei abgelehnt.

Es gibt eine sehr klare nicht-sozialistische und in der Wirtschaftspolitik nicht-linkslastige Mehrheit im Parlament. „ Ulf Kristersson, Ministerpräsident Schweden

Bei der Parlamentswahl in Schweden sind die Sozialdemokraten von Magdalena Andersson der Prognose zufolge stärkste Kraft geworden. Ob es für eine Regierungsbildung reicht, ist aber noch offen. 14.09.2026 | 0:29 min

Dass die rechten Schwedendemokraten bei dieser Wahl erstmals Stimmverluste bei einer Reichstagswahl hinnehmen mussten, dürfte auch mit der Entschärfung der Konflikte um Migration und Kriminalität zusammenhängen. Nach zahlreichen Initiativen zur Verschärfung von Gesetzen im Bereich Migration und Kriminalität wurden in Schweden im vergangenen Jahr laut Statista 6.737 neue Asylanträge gestellt. Das ist laut der Nachrichtenagentur Reuters die niedrigste Quote an Asylsuchenden seit 40 Jahren.

Die tödliche Schusswaffengewalt ist zurückgegangen. Es gibt hohe Geldzahlungen für Migranten, die das Land wieder verlassen. Der öffentliche Hinweis darauf im Wahlkampf, direkt an die Betroffenen gerichtet, wurde von manchen Schweden als pietätlos angesehen.

Verschiebung der Themen

Während bei der Wahl vor vier Jahren die Themen Migration und Kriminalität klar dominierten, haben mittlerweile andere Themen an Gewicht gewonnen. Etwa die hohe Inflation der vergangenen Jahre und die entsprechend gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Es gibt gute Gründe, nach einem neuen Geist der Zusammenarbeit in der schwedischen Politik zu suchen. „ Magdalena Andersson, Schwedische Sozialdemokraten

Und: Auch andere Parteien wie die Sozialdemokraten fahren mittlerweile einen härteren Kurs in der Migrationspolitik. Eine härtere Linie ist hier, wie auch in den skandinavischen Nachbarländern wie etwa Dänemark, Konsens über viele Parteigrenzen hinweg. Auch, Beispiel Dänemark, um den traditionell im Norden hoch angesehenen Sozialstaat nicht zu überfordern.

Wahlen in Schweden : Werden die rechten Schwedendemokraten mitregieren? Der Ausgang der Wahl in Schweden ist offen: Wird ein Linksbündnis um die Sozialdemokraten die Regierung ablösen - oder werden die rechten Schwedendemokraten Ministerien bekommen? Claas Thomsen, Stockholm

Konsens über härtere Migrationspolitik

In der Sicherheitspolitik gibt es, vor dem Hintergrund des Konfliktes in der Ukraine, ebenfalls einen breiten Konsens über den 2024 erfolgten Eintritt in die Nato. Damit hatte Schweden seine lange Tradition als neutrales Land nach jahrelangen Diskussionen aufgegeben - ohne dass es am Ende unter den großen politischen Akteuren noch heftige Diskussionen darüber gab. Jetzt gibt es zahlreiche Kontroversen über die Steuerpolitik.

Die bürgerlich-rechte Minderheitsregierung hatte die Steuern teilweise gesenkt. So wurde die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel bis Ende 2027 von 12 auf 6 Prozent halbiert, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten teilweise auszugleichen. Die Parteichefin der Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, hat eine temporäre Bankensteuer zu einem zentralen Anliegen ihres Wahlkampfes gemacht. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer wurde dagegen schon vor mehr als 20 Jahren mit Zustimmung über Parteigrenzen hinweg abgeschafft.

In Schweden wurde ein neues Parlament gewählt. Den ersten Prognosen zufolge zeichnet sich ein Sieg der Opposition ab, die von den Sozialdemokraten angeführt wird. 13.09.2026 | 0:27 min

Zerstrittene Linke

Was dem bürgerlichen Lager bei der Neubildung einer Regierung nach Einschätzung politischer Beobachter zugutekommen könnte, ist auch die Zerstrittenheit des linken Lagers in der Steuer- und Wirtschaftspolitik. Die Linkspartei und die Grünen fordern eine Reichensteuer, die vor allem auf Milliardäre zielt. Die Sozialdemokraten lehnen das ab, da sie eine Kapitalflucht aus Schweden fürchten.

Möglicherweise gibt es auch wieder eine Minderheitsregierung. Darin hat Schweden eine lange Tradition. Rund 70 Prozent aller schwedischen Regierungen nach dem Zweiten Weltkrieg waren Minderheitsregierungen. Dahinter steckt auch die Verfassung der Schweden: eine Regierung muss keine aktive Mehrheit hinter sich haben. Es reicht, wenn sie keine Mehrheit gegen sich hat. Schweden könnte politisch ein langer Herbst bevorstehen.