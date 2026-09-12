Farage-Partei: Rekordspende für die Rechtspopulisten

Farage-Partei bekommt 36 Millionen Pfund:Großbritannien: Rekordspende für die Rechtspopulisten
Rekord für eine britische Partei: Nigel Farages rechte Reform UK hat von einem Krypto-Unternehmer eine riesige Spende erhalten. Zuletzt gab es Spendenvorwürfe gegen den Parteichef.
Die Partei Reform UK des britischen Rechtspopulisten Nigel Farage hat von einem Krypto-Unternehmer eine Rekord-Parteispende von 36 Millionen Pfund (42 Millionen Euro) erhalten.
Der Milliardär und Mitbegründer der Kryptowährungsplattform BitMEX Ben Delo sagte am Freitag der Zeitung "Daily Telegraph", er habe sich zu der Spende entschieden, weil die Partei finanziell nicht so gut aufgestellt sei wie die Labour-Partei und die Konservativen. Mit seiner Spende wolle er Reform UK auch helfen, "sich aufs Regieren vorzubereiten", sagte der 42-Jährige.
Farage sagte dem "Daily Telegraph", er fühle sich "geehrt" angesichts des Vertrauens, das Delo seiner Partei schenke.
Krypto-Unternehmer spendete schon früher an Reform UK
Mit der 36-Millionen-Pfund-Spende pulverisiert Delo die bisherige höchste Einzelspende an eine Partei in der Geschichte von Großbritannien. Der bisherige Rekord war im vergangenen Jahr von einem anderen Krypto-Milliardär, Christopher Harborne, aufgestellt worden, der neun Millionen Pfund spendete - ebenfalls an Reform UK.
Der derzeit in Hongkong ansässige Ben Delo hatte sich 2022 in den USA schuldig bekannt, gegen ein Gesetz zum Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Er wurde aber im vergangenen Jahr von US-Präsident Donald Trump begnadigt. Bereits im Januar und März spendete Delo insgesamt vier Millionen Pfund an Reform UK.
Spendenvorwürfe gegen Farage
Reform UK war in den vergangenen Wochen mehrfach durch mutmaßliche Spendenskandale in die Schlagzeilen geraten. Die Polizei untersucht in einer Investigativrecherche erhobene Vorwürfe, die nahelegen, dass hochrangige Parteivertreter versucht haben, Spenden aus ausländischen Quellen zu verschleiern. Für die Annahme von Geldern gelten in Großbritannien strenge Regeln.
Gegen Farage läuft zudem eine parlamentarische Untersuchung, nachdem er 2024 ein Geldgeschenk in Höhe von fünf Millionen Pfund (5,8 Millionen Euro) erhalten und nicht angegeben hatte. Der einstige Brexit-Vorkämpfer sagt, dass es sich nicht um eine Spende, sondern um ein persönliches Geschenk ohne Bedingungen gehandelt habe.
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