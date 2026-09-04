Parteitag von Reform UK: Nigel Farage gibt sich regierungsfähig

Schon wieder Ärger für Nigel Farage: Ein neuer mutmaßlicher Spenden-Skandal überschattet den Parteitag von Reform UK. Dabei wollte Farage zeigen, dass er regierungsfähig ist.

Eigentlich wollte Nigel Farage beim Parteitag von Reform UK zeigen, dass er der nächste Premierminister Großbritanniens werden kann. Doch erneuter Ärger mit Spenden überschattete den Parteitag. 04.09.2026 | 3:14 min

Dieser Parteitag sollte sein Triumphzug werden: Der Rechtspopulist Nigel Farage möchte der nächste Premierminister Großbritanniens werden. Doch der Tag beginnt mit einem ungeplanten Paukenschlag: Der Fernseh-Sender Channel 4 berichtet, dass das Team von Farage unter Umgehung des Wahlrechts Wege suche, um ausländische Parteispenden für die Partei zu sichern.

Farage weist die Vorwürfe von sich:

Das war eine Falle. Ich will klar sagen: Die Partei hat nichts falsch gemacht, kein illegales Geld genommen. „ Nigel Farage, Reform UK

Zwei enge Mitarbeiter von Farage mussten trotzdem sofort den Hut nehmen. Die Parteimitglieder ficht das alles nicht an. "Bullsh*t," sagt eine Frau. "Ich glaube das nicht."

Farage gibt sich regierungsfähig

Der Parteitag steht unter dem Motto "Die ersten 100 Tage". Man will zeigen, dass man regierungsbereit ist. Das Topthema: Immigration. Darum geht es in jeder Rede. Farages Anhänger sind davon überzeugt, dass nur er als Premierminister dazu noch die drängenden finanziellen und wirtschaftlichen Probleme des Landes lösen könne.

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Außerhalb der Parteitagshalle in Birmingham würden das andere bezweifeln: Gehörte Farage doch zu den prägenden Köpfen der Brexit-Kampagne. Was die Wirtschaft des Landes - teils deutlich - zurückwarf. Jetzt behauptet er, nur er könne das Land reparieren.

"Wir werden den nationalen Notstand ausrufen. Sämtliche Sitzungspausen des Parlaments werden gestrichen. Das Parlament wird - falls nötig - rund um die Uhr tagen," ruft Farage den Gästen beim Parteitag zu.

Reform UK verliert Momentum

In den vergangenen Wochen verlor die Reform jedoch Momentum und liegt derzeit mit der Regierungspartei Labour etwa gleich auf. Das liegt zum einen an der Beliebtheit des neuen Premierministers von Labour, Andy Burnham.

Doch dass vor allem Farages Beliebtheitswerte leiden, liegt an einem weiteren Skandal: Farage hatte von einem Krypto-Unternehmer fünf Millionen Pfund bekommen. Gleichzeitig versprach die Reform Partei Kryptounternehmern Steuererleichterungen.

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Außerdem wird Farage vorgeworfen, vor seiner Wahl zum Abgeordneten 2024 das Geldgeschenk nicht dem Parlament angezeigt zu haben. Er blieb bisher dabei, dass es sich nicht um eine Spende, sondern um ein persönliches Geschenk ohne Bedingungen gehandelt habe.

Meinungsforscher Cameron Garrett sieht Farage im Sinkflug:

Er ist einer der unbeliebtesten Parteiführer gerade - und das, obwohl er vor einem Jahr noch der populärste war. „ Cameron Garrett, Meinungsforscher

Für seine Reform-Partei könnte das zum Problem werden: "Ich glaube persönlich nicht, dass wir ohne Nigel gut abschneiden würden," meint ein Parteimitglied. Ohne Farage ist Reform UK kaum denkbar. Farage wird die Spenden-Probleme am Ende aber nicht weglächeln können: Bei der Polizei gingen wegen der Partei-Spendenpraxis mehrere Anzeigen ein.

Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.