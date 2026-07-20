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Starmer hält Abschiedsrede - Regierungswechsel in London

Regierungswechsel in London:Starmer hält Abschiedsrede als britischer Premier

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Keir Starmer hält heute seine letzte Rede als britischer Premier. Danach will König Charles III. dessen Nachfolger Andy Burnham mit der Regierungsbildung beauftragen.

Der britische Premierminister Keir Starmer.

Keir Starmer Abschiedsrede live

20.06.2026

Der scheidende britische Premierminister Keir Starmer hält heute seine letzte Rede im Amt. Anschließend soll sein Nachfolger Andy Burnham von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden.

Starmer hatte seinen Rücktritt am 22. Juni bekannt gegeben, nachdem ihm nach eigenen Worten der Rückhalt in der eigenen Partei fehlte. Der 63-Jährige beugte sich damit dem seit Monaten wachsenden Druck aus den eigenen Reihen - zugesetzt hatten ihm schwache Wahlergebnisse und schlechte Umfragewerte.

Wolf-Christian Ulrich vorm Regierungswechsel in Großbritannien

ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich zum Regierungswechsel in London

20.07.2026 | 5:04 min

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Quelle: ZDF
Über das Thema berichtete die heute Xpress am 20.07.2026 ab 7:00 Uhr.
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