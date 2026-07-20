Starmer hält Abschiedsrede - Regierungswechsel in London

Der scheidende britische Premierminister Keir Starmer hält heute seine letzte Rede im Amt. Anschließend soll sein Nachfolger Andy Burnham von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden.

Starmer hatte seinen Rücktritt am 22. Juni bekannt gegeben, nachdem ihm nach eigenen Worten der Rückhalt in der eigenen Partei fehlte. Der 63-Jährige beugte sich damit dem seit Monaten wachsenden Druck aus den eigenen Reihen - zugesetzt hatten ihm schwache Wahlergebnisse und schlechte Umfragewerte.