Prinz Harry besucht Ukraine: Unterstützung für Verwundete

Prinz Harry ist laut einem Medienbericht überraschend in Kiew eingetroffen. Bei seinem Besuch soll es um Projekte zur Unterstützung der Rehabilitation von Verwundeten gehen.

Harry überraschend in Kiew: Es ist nicht der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine. Quelle: dpa

Prinz Harry ist überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das berichtete die britische Tageszeitung "The Guardian". Demnach wurde Harry (40) gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games von der ukrainischen Regierung eingeladen.

Bei dem Besuch soll es laut "Guardian" um Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation von Verwundeten gehen. Er wolle "alles in seiner Macht Stehende tun", um die Genesung von Soldaten unterstützen zu können, sagte Harry.

Während russische Angriffe immer wieder Zivilisten treffen, sterben an der Front vor allem ukrainische Soldaten. Damit Familien Gewissheit haben, machen sich zivile Organisationen auf die gefährliche Suche nach den Toten. 09.09.2025 | 3:09 min

Nicht Harrys erster Ukraine-Besuch

Der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine ist das nicht: Bereits im April reiste Harry nach Lwiw im Westen der Ukraine und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten rehabilitiert werden.

Mima-Reporter Torge Bode hat im Osten der Ukraine an der Grenze zu Russland Soldaten einer ukrainischen Brigade begleitet. 29.07.2025 | 2:47 min

Bei dem Besuch in Kiew wird der Prinz laut Guardian ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen.

Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Plan.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog