PKK-Kämpfer legen Waffen nieder - Zeremonie im Irak

Die Waffen wurden von PKK-Kämpfern im Irak in der Nähe der Stadt Sulaimanija in der Autonomen Region Kurdistan niedergelegt.

Kämpfer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK haben in einem symbolischen Schritt begonnen, einen Teil ihrer Waffen niederzulegen. In einer Gebirgsregion vor der Stadt Sulaimanija in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak kamen sie am Freitag zu einer Zeremonie zusammen, bei der sie ihre Waffen abgaben.