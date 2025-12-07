Jahrelang wurde, immer zu Sinterklaas, über seine Helfer, die Pieten, gestritten. Mittlerweile kommt der "Zwarte Piet" ohne Blackfacing zum Fest. Erfolg einer Aktivistengruppe.

In den Niederlanden engagieren sich Aktivistinnen und Aktivisten gegen die rassistisch geprägte Nikolaus-Tradition des "Schwarzen Peters". Quelle: ddp

"Schwarze Niederländer erleben das ganze Jahr hindurch Rassismus. Meist geschieht das verdeckt. Aber im November und Dezember kann dieses Land seinen Rassismus nicht verstecken, weil er auf dem Gesicht ist", sagt Jerry Afriyie, Aktivist in den Niederlanden.

Sinterklass: Geschichte und Tradition

Mit der feierlichen Ankunft von Sinterklaas, dem Nikolaus, feiern die Niederländer im November eine eigene Sinterklaas-Tradition. Den Kindern wird erzählt, dass Sinterklaas und seine Pieten nachts durch das Land reiten und brave Kinder beschenken. Wer seinen Schuh mit einer Möhre für das Pferd herausstellt, bekommt Pfeffernüsse und Süßes. Kurz bevor der 'Sint' am 5. Dezember nach Spanien zurückkehrt, bringt er einen Sack mit Gedichten und Geschenken.

Aktivisten kämpften gegen die Darstellung des "Zwarte Piet", Helfer des "Sinterklaas" - denn der verteilte Geschenke mit schwarz geschminktem Gesicht. Heute sehen sie die Mission erfüllt. 04.12.2025 | 2:06 min

An seiner Seite die Pieten, die lustigen und frechen Helfer. Niederländische Kinder bis ins Grundschulalter glauben fest, dass Sinterklaas und die Pieten echt sind, und die Erwachsenen und größeren Kinder haben ihren Spaß daran, die Kleinen in diesem Glauben zu lassen. Nachbarn verkleiden und schminken sich füreinander als Sinterklaas und Pieten und haben in der Sinterklaaszeit viel Spaß an dieser kleinen Verschwörung.

Die "grässliche" Seite der Tradition

"Für mich war das Sinterklaas-Fest grässlich", so erinnert sich Sandra Felter.

Von Oktober bis Dezember versuchte ich, besser nicht aufzufallen und ja keinen Streit anzufangen. Denn dann war klar, dass ich beschimpft werden würde. Ich war ja das einzige dunkle Kind in meiner Klasse. „ Sandra Felter

Viele Niederländer fühlten und fühlen wie Sandra Felter, denn der "Zwarte Piet" - mit dem schwarz angemalten Gesicht, den dicken roten Lippen und dem krausen Haar, ist für sie ein rassistisches Überbleibsel aus der Sklavenzeit. Doch trotz "Blackfacing", ein Begriff aus den USA, wollte die Mehrheit der Niederländer zunächst nicht an ihrer Tradition rütteln.

Proteste eskalieren

Felter unterstützte wie viele andere Niederländer die Bewegung 'Kick Out Zwarte Piet' um Jerry Afriyie und Quincy Gario. Die zwei Aktivisten hatten 2011 T-Shirts mit dem Aufdruck "Zwarte Piet is Racisme" (Schwarzer Piet bedeutet Rassismus) auf dem nationalen Sinterklaas-Einzug in Dordrecht getragen, der live im Fernsehen übertragen wurde.

Rassismus gegen Schwarze Menschen: Eric und Chantal klären, was wir gemeinsam dagegen tun können. 14.03.2025 | 23:54 min

Obwohl die Aktivisten lediglich schweigend an der Route standen und wahrscheinlich auch nur von Erwachsenen bemerkt wurden, lösten sie maximale Aufregung aus - und wurden verhaftet.

logo! erklärt, was das Problem mit der dunklen Schminke ist. 06.01.2024 | 1:19 min

In einer Dependance des Amsterdam Museums im Norden der Stadt hängt das T-Shirt mit dem Spruch hinter einer gesprungenen Autowindschutzscheibe. Auf die erste Aktion folgten viele Demonstrationen, auf denen es auch zu heftigen Auseinandersetzungen, auch gewaltsamen kam. Afriyie und seine Mitstreiter wurden verprügelt, bedroht und als Nestbeschmutzer beschimpft. Fotos und Plakate von wütenden Männern in bunten Pieten-Kostümen und Demonstranten gegen Rassismus und Diskriminierung zeigen, dass die Debatte um das Kinderfest noch vor Corona die niederländische Gesellschaft spaltete.

Bewegung führt zum Umdenken

Doch die Aktionen und Gerichtsprozesse führten zu einer eingehenden Auseinandersetzung mit den Spuren der Sklaverei in der heutigen Gesellschaft und einem Umdenken.

Nach dem aktuellen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor erleben 54 Prozent der Menschen in Deutschland, die sich Minderheiten zugehörig fühlen, mindestens einmal im Monat Rassismus. 20.03.2025 | 1:35 min

Vor 15 Jahren waren alle Pieten noch schwarz angemalt worden, das hat sich geändert. Die großen Städte experimentierten mit Alternativen zum schwarzen Piet: in Gouda erschienen Sirupwaffel- und Käse-Pieten, in Amsterdam die Regenbogenpieten. Mittlerweile hat sich der rußverschmierte Piet durchgesetzt.

Wir hatten (...) drei Ziele: strukturelle Aufklärung über die Vergangenheit der Kolonialzeit und der Sklaverei, ein inklusives Sinterklaas-Fest ohne Stereotypen und als drittes ein nationales Denkmal für Sklaverei. „ Jerry Afriyie, Aktivist