Rassismus in den Niederlanden:"Zwarte Piet" Aktivisten sehen ihre Ziele erreicht
von Britta Behrendt, Amsterdam
Jahrelang wurde, immer zu Sinterklaas, über seine Helfer, die Pieten, gestritten. Mittlerweile kommt der "Zwarte Piet" ohne Blackfacing zum Fest. Erfolg einer Aktivistengruppe.
"Schwarze Niederländer erleben das ganze Jahr hindurch Rassismus. Meist geschieht das verdeckt. Aber im November und Dezember kann dieses Land seinen Rassismus nicht verstecken, weil er auf dem Gesicht ist", sagt Jerry Afriyie, Aktivist in den Niederlanden.
Sinterklass: Geschichte und Tradition
Mit der feierlichen Ankunft von Sinterklaas, dem Nikolaus, feiern die Niederländer im November eine eigene Sinterklaas-Tradition. Den Kindern wird erzählt, dass Sinterklaas und seine Pieten nachts durch das Land reiten und brave Kinder beschenken. Wer seinen Schuh mit einer Möhre für das Pferd herausstellt, bekommt Pfeffernüsse und Süßes. Kurz bevor der 'Sint' am 5. Dezember nach Spanien zurückkehrt, bringt er einen Sack mit Gedichten und Geschenken.
An seiner Seite die Pieten, die lustigen und frechen Helfer. Niederländische Kinder bis ins Grundschulalter glauben fest, dass Sinterklaas und die Pieten echt sind, und die Erwachsenen und größeren Kinder haben ihren Spaß daran, die Kleinen in diesem Glauben zu lassen. Nachbarn verkleiden und schminken sich füreinander als Sinterklaas und Pieten und haben in der Sinterklaaszeit viel Spaß an dieser kleinen Verschwörung.
Die "grässliche" Seite der Tradition
"Für mich war das Sinterklaas-Fest grässlich", so erinnert sich Sandra Felter.
Viele Niederländer fühlten und fühlen wie Sandra Felter, denn der "Zwarte Piet" - mit dem schwarz angemalten Gesicht, den dicken roten Lippen und dem krausen Haar, ist für sie ein rassistisches Überbleibsel aus der Sklavenzeit. Doch trotz "Blackfacing", ein Begriff aus den USA, wollte die Mehrheit der Niederländer zunächst nicht an ihrer Tradition rütteln.
Proteste eskalieren
Felter unterstützte wie viele andere Niederländer die Bewegung 'Kick Out Zwarte Piet' um Jerry Afriyie und Quincy Gario. Die zwei Aktivisten hatten 2011 T-Shirts mit dem Aufdruck "Zwarte Piet is Racisme" (Schwarzer Piet bedeutet Rassismus) auf dem nationalen Sinterklaas-Einzug in Dordrecht getragen, der live im Fernsehen übertragen wurde.
Obwohl die Aktivisten lediglich schweigend an der Route standen und wahrscheinlich auch nur von Erwachsenen bemerkt wurden, lösten sie maximale Aufregung aus - und wurden verhaftet.
In einer Dependance des Amsterdam Museums im Norden der Stadt hängt das T-Shirt mit dem Spruch hinter einer gesprungenen Autowindschutzscheibe. Auf die erste Aktion folgten viele Demonstrationen, auf denen es auch zu heftigen Auseinandersetzungen, auch gewaltsamen kam. Afriyie und seine Mitstreiter wurden verprügelt, bedroht und als Nestbeschmutzer beschimpft. Fotos und Plakate von wütenden Männern in bunten Pieten-Kostümen und Demonstranten gegen Rassismus und Diskriminierung zeigen, dass die Debatte um das Kinderfest noch vor Corona die niederländische Gesellschaft spaltete.
Bewegung führt zum Umdenken
Doch die Aktionen und Gerichtsprozesse führten zu einer eingehenden Auseinandersetzung mit den Spuren der Sklaverei in der heutigen Gesellschaft und einem Umdenken.
Vor 15 Jahren waren alle Pieten noch schwarz angemalt worden, das hat sich geändert. Die großen Städte experimentierten mit Alternativen zum schwarzen Piet: in Gouda erschienen Sirupwaffel- und Käse-Pieten, in Amsterdam die Regenbogenpieten. Mittlerweile hat sich der rußverschmierte Piet durchgesetzt.
Niemand könne jetzt noch zu Sinterklaas mit Blackface über die Straße gehen und behaupten, das sei ein unschuldiges Kostüm, so der Aktivist. Es sei Zeit, dass eine neue Generation den Kampf gegen Rassismus weiterführe.
