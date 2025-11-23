Flughafen Eindhoven: Flugverkehr wegen Drohnensichtung ausgesetzt

Flugverkehr ausgesetzt:Niederlande: Drohnensichtungen an Flughafen von Eindhoven
Zuletzt häuften sich die Drohnensichtungen im europäischen Luftraum. Am Abend ist in den Niederlanden der Flugverkehr am Flughafen Eindhoven aufgrund von Drohnen ausgesetzt worden.
Drohnen haben den Flugverkehr am zweitgrößten Flughafen der Niederlande in Eindhoven am Samstagabend beeinträchtigt. Sowohl der militärische als auch der zivile Flugbetrieb wurden zwischenzeitlich ausgesetzt.
"Die Verteidigung hat Maßnahmen ergriffen", erklärte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans auf der Plattform X.
Nach einer mehrstündigen Unterbrechung sei der Verkehr wieder aufgenommen worden, so Brekelmans.
Militär setzt am Vortag Waffen gegen Drohnen ein
Bereits am Freitagabend waren Soldaten des niederländischen Luftwaffenstützpunktes Volkel mit Waffen gegen überfliegende Drohnen vorgegangen, wie das Verteidigungsministerium in Den Haag mitteilte.
Nach dem Vorfall auf dem Flugplatz unweit der Stadt Nimwegen nahe der deutschen Grenze seien die Flugkörper verschwunden und nicht wieder gesehen worden, hieß es weiter. Wie die Drohnen entdeckt und welche Waffen konkret gegen sie eingesetzt wurden, wollte das Ministerium "aus Sicherheitsgründen" nicht sagen.
Ein Sprecher der für den Grenzschutz zuständigen niederländischen Gendarmerie sagte der Nachrichtenagentur ANP, auf die Drohnen sei "geschossen" worden. Der Vorfall werde nun mit der Polizei untersucht.
Immer wieder Drohnenvorfälle im europäischen Luftraum
Seit Monaten kommt es im europäischen Luftraum immer wieder zu Drohnenvorfällen. Auch Deutschland war betroffen, darunter der Flughafen von München.
Um Spionage, Sabotage und mögliche Angriffe auf Menschen zu verhindern, soll die Bundeswehr künftig bei der Drohnenabwehr im Inland unterstützen - notfalls auch mit Waffengewalt. Das sieht ein Entwurf des Bundesinnenministeriums vor, den das Kabinett kürzlich beschlossen hat.
Mehr zu den Drohnenvorfällen in Europa
- FAQ
Kabinett billigt Entwurf:Drohnenabwehr: Das sind Dobrindts Plänevon Daniel Heymann und Charlotte Greiplmit Video
Erneuter Zwischenfall:Bericht: Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtetmit Video
"Verdächtige Wahrnehmungen":Flughafen München: Start- und Landebahn zeitweise gesperrt
Medienberichte:Drohnen über Norwegen? Flüge umgeleitetmit Video