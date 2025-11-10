Medienbericht: Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet

Laut einem Medienbericht gab es erneut Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur in Belgien. Die Bundeswehr hatte zuvor Unterstützung bei der Drohnenabwehr angekündigt.

Insgesamt seien drei Drohnen über dem Kernkraftwerk Doel gesichtet worden. Quelle: dpa

Erneut sind in Belgien Drohnen über kritischer Infrastruktur gesichtet worden - dieses Mal über einem Kernkraftwerk in der Nähe von Antwerpen. Dies habe keine Auswirkungen auf die Aktivität des Kraftwerks Doel gehabt, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Sonntagabend unter Berufung auf den Betreiber Engie.

Insgesamt seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Polizei wollte sich laut Belga nicht zu dem Vorfall äußern.

Zuvor waren den Angaben zufolge auch am Flughafen Lüttich erneut mehrere Drohnen gesichtet worden. Der Flugverkehr wurde daraufhin am Abend für eine knappe Stunde ausgesetzt.

Die Bundeswehr hat Belgien Unterstützung bei der Abwehr von Drohnen zugesagt. Im Nachbarland tauchten zuletzt vermehrt Drohnen über Flughäfen und Militäranlagen auf. 07.11.2025 | 0:21 min

Bereits zuvor Drohnen in Belgien gesichtet

Zuletzt waren in Belgien mehrfach Drohnen gesichtet worden, unter anderem bei der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern.

Auch an den Flughäfen Brüssel und Lüttich war zuletzt wegen Drohnensichtungen zeitweise der Verkehr eingestellt worden.

Der Flugbetrieb am Berliner Flughafen BER war kürzlich für zwei Stunden eingestellt worden. Grund dafür war eine Drohnensichtung über dem Gelände. 01.11.2025 | 0:18 min

Das deutsche Verteidigungsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Bundeswehr unterstütze Belgien bei der Drohnenabwehr. Belgien habe die Unterstützung beantragt.