Wagt Putin einen Angriff?:Nato-General: Russland ist uns militärisch klar unterlegen
Russland werde keinen großen Angriff auf Europa wagen, sagt Nato-Oberbefehlshaber Grynkewich - es sei militärisch unterlegen. Stattdessen setze Putin auf Sabotage und Angst.
Der Oberbefehlshaber der Nato, Alexus Grynkewich, sieht das Militärbündnis gegenüber Russland militärisch deutlich überlegen. Im Interview mit dem "Spiegel" sagte der US-Amerikaner:
Moskau verfüge nicht über moderne F-35-Kampfjets, nicht über die Masse an modernen Zerstörern oder U-Booten, die die Nato habe. Grynkewich sagte weiter, er sei sich sicher, dass Russland keinen großangelegten konventionellen Angriff auf Europa starten werde. "Putin greift zu anderen Methoden, Sabotage zum Beispiel, weil er keine anderen Optionen hat."
Grynkewich: Putin will keinen direkten Konflikt
Das liege an der konventionellen Abschreckung, so Grynkewich. Diese müsse man aufrechterhalten, die Nato-Armeen modernisieren, viel üben und die Fähigkeiten beweisen.
Auf die Frage, ob der Begriff "Schattenkrieg" für die russischen Aktionen passend sei, sagte der Vier-Sterne-General dem "Spiegel" weiter: "Wir müssen die Dinge beim Namen nennen: Sabotage, Brandstiftung oder Terrorattacken sind präzise Begriffe, es gibt klare Antworten darauf. Das hybride Angriffe zu nennen, ist mir zu vage."
Zur Frage, ob man sich schon im Krieg mit Russland befinde, sagte Grynkewich:
Bisher verfange dies zum Glück nicht.
Drohungen aus Moskau zu Kaliningrad
Sorgen Moskaus um Kaliningrad seien unnötig. Angesichts jüngster Drohungen aus Moskau, dass die Isolierung oder gar ein Angriff auf die russische Exklave einen Krieg auslösen würde, wiederholte Grynkewich, dass die Nato eine Verteidigungsallianz sei. Sie agiere nur, wenn man angegriffen werde. "Also muss sich Russland keine Sorgen um Kaliningrad machen."
Als Militär aber sehe er, dass Russland durch den Krieg in der Ukraine in Kaliningrad geschwächt sei. Gleichzeitig sei die Nato im Baltikum stärker geworden. "Die Lage dort ist militärisch ungünstig für Russland." Nato-Übungen an der Nato-Ostflanke seien Routine, und man achte darauf, dass sie nicht als Aggression interpretiert werden könnten.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Rede beim Westfälischen Friedenspreis:Merz warnt vor russischem Angriff auf Deutschland und Natomit Video1:35
Kommt Russlands Angriff?:"Wir haben nicht verstanden, mit wem wir es zu tun haben"von Luis Schwenkmit Video59:09
Polens Regierungschef: "Reales Risiko":Tusk warnt vor hybriden Angriffen auf Ukraine-Verbündetemit Video2:41
Angriffe auf Stromnetze, Bahn, Flughäfen:Was steckt hinter der Sabotage-Welle in Deutschland?von Nils Metzgermit Video2:23