Montenegro sehnt sich nach Europa - doch Russland lauert

Montenegro verfolgt seinen Traum, Mitglied in der EU zu werden. Die schwindende Präsenz Russlands ist da eine große Chance. Dennoch: Putins Macht scheint weiter spürbar.

Länder des westlichen Balkans warten zum Teil seit 20 Jahren auf die Aufnahme in die EU. Montenegro, der Gastgeber des EU-Westbalkan-Gipfels, hat von allen momentan die besten Beitrittschancen. 04.06.2026 | 2:35 min

Für einen Augenblick steht das kleine Montenegro im Zentrum der Weltpolitik. Dort findet der EU-Westbalkan-Gipfel statt. Für viele der sechs Staaten des Westbalkans - Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien - ist Europa ein Sehnsuchtsort. Sie wollen der EU beitreten, auch um sich vor Russland zu schützen. Es geht um Einfluss in der Region.

Russen in Montenegro in Deckung gegangen

Regungslos liegt die Megayacht Luminosity im Porto Montenegro in der Hafenstadt Tivat vor Anker. 107 Meter lang. Sie gehörte einst dem russischen Oligarchen Andrey Guryev, einem engen Vertrauten von Präsident Wladimir Putin. 2022 setzte die EU den Oligarchen auf die Sanktionsliste. Seitdem wirkt die Yacht wie ein schlafender Riese. Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Russen in Montenegro ein wenig in Deckung gegangen.

Das meint zumindest Dragan Samardžić. Er befehligte als Generalstabschef Montenegros Militär. Er beobachtet die Sicherheitslage. Der Ukraine-Krieg schwächt Putins Land. Der General erklärt:

Die Russen sind weniger präsent als vor dem Krieg. Früher kauften sie hier Apartments und investierten in Unternehmen. Das ist viel weniger geworden. „ Dragan Samardžić, ehemaliger montenegrinischer General

Montenegro gilt als Musterschüler unter den EU-Beitrittskandidaten - und bietet Reisenden atemberaubende Natur. Doch hinter der schönen Fassade kämpft es gegen Korruption und Umweltsünden. 03.06.2026 | 6:37 min

Weniger Oligarchen-Präsenz als Chance für Montenegro?

Dies ist eine große Chance für Montenegro, neue Partner zu finden und für seinen Traum zu arbeiten, Mitglied in der EU zu werden. Der Reformkurs des Landes ist von den sechs Westbalkan-Staaten am weitesten vorangeschritten. Eine große Mehrheit der Bevölkerung sehnt sich nach einem Beitritt.

So wie Ljubo, der Taxiboot-Fahrer, der den Touristen die atemberaubende Küstenlandschaft zeigt. Die Hoteltürme an den Stränden sind in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen. Mit den Urlaubern kamen auch die Probleme für die Einheimischen. Steigende Mieten und teurere Lebensmittel. Viele Montenegriner können die Preise nicht mehr zahlen. Ljubo braucht zwei Jobs, um mit seiner Familie über die Runden zu kommen. Im Hauptberuf IT-Spezialist und im Nebenberuf Taxiboot-Fahrer.

Wir müssen in die EU. Wir bekommen dann mehr Geld, eine bessere Gesundheitsversorgung, einen gerechteren Staat, weniger Korruption. „ Ljubo, Taxiboot-Fahrer in Montenegro

Ljubo weiß auch, dass der Beitritt nicht morgen passiert. Aber in den nächsten fünf Jahren wäre schon schön.

Merz hat Vorschlag für Montenegro im Gepäck

Die EU kennt die hohen Erwartungen, nicht nur in Montenegro, sondern auch in anderen Westbalkan-Staaten. Darüber will sie auf diesem Gipfel reden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen Vorschlag mitgebracht, der Hoffnung machen will, aber auch keine zu überzogenen Erwartungen wecken soll. Er will Länder wie Montenegro langsam heranführen. Einen Beitritt in nächster Zukunft hält er wohl für unrealistisch.

Viele EU-Bürger sind skeptisch, ob die Westbalkan-Staaten die Voraussetzungen wirklich erfüllen. Der Aufstieg der Rechtspopulisten erschwert das obendrein. Deshalb will Merz eine stufenweise Partnerschaft anbieten. Keine Vollmitgliedschaft, aber Teilnahme an Sitzungen und erleichterten Zugang zu Fördermitteln.

Montenegro liegt am weitesten vorn im EU-Beitrittsprozess. Wichtigstes Hindernis ist bislang die Rechtsstaatlichkeit, vor allem der Kampf gegen organisierte Kriminalität und Korruption. 02.06.2026 | 2:14 min

16 Jahre kämpft Montenegro schon um den Beitritt. Ob Merz' Angebot reicht? Dragan Samardžić, der ehemalige General, warnt:

Machtpolitik toleriert keine Lücken. Wenn die EU die Westbalkan-Staaten nicht will, dann wird eine andere Macht diese Lücke füllen, die vielleicht ganz andere Werte vertritt als Europa. „ Dragan Samardžić, ehemaliger montenegrinischer General

Ein "schlafender Riese" beobachtet Europas Vorgehen

Die Russin Natalie zeigt uns auf ihrem Computer-Bildschirm ein Foto, wie sie gegen Putin demonstriert. Die Polizei hat sie oft festgenommen. Natalia ist Journalistin in Russland gewesen, die kritische Artikel über Putin geschrieben hat. "Ich habe ständig geschrieben, dass Putin ein Mörder ist." Als der Ukraine-Krieg begann, floh sie nach Montenegro. Putin ließ sie als Auslandsspionin in einer Liste führen.

Es gibt hier in Montenegro viele Putin-Agenten. Ich habe große Angst vor diesen Leuten. „ Natalie, russische Journalistin

Für Natalia ist Putins Macht immer noch zu spüren. Seine Anhänger hoffen, wieder Einfluss in Montenegro und auf dem Westbalkan zu gewinnen. So wie die Megayacht Luminosity könnten sie jederzeit wieder starten, wenn Europa das zulässt. Der schlafende Riese wartet darauf.

Julia Rech und Ulf Röller berichten aus dem ZDF-Studio Brüssel.