Liveticker: Merz und Selenskyj bei Videokonferenz mit Trump

Präsident Selenskyj hat die Verbündeten dazu aufgerufen, den Druck auf Moskau zu erhöhen. "Im Interesse eines gerechten Friedens muss Druck auf Russland ausgeübt werden", erklärte der ukrainische Präsident in Onlinemedien.

"Wir müssen aus der Erfahrung der Ukraine und unserer Partner lernen, um eine Täuschung durch Russland zu vermeiden. Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Russen ein Ende des Krieges vorbereiten."

Selenskyj äußerte sich kurz vor einem virtuellen Gipfeltreffen mit den Partnerländern Kiews in Berlin, zu dem er persönlich in die Hauptstadt reisen wollte.