Liveticker: Merz und Selenskyj bei Videokonferenz mit Trump

Liveblog

Videokonferenz mit Trump:Selenskyj im Kanzleramt erwartet

|

Merz, Selenskyj und andere Staatsoberhäupter wollen in einer Videokonferenz Trump vor dessen Treffen mit Putin zu Zusagen bewegen. Alles im Liveticker.

Selenskyj appelliert an Verbündete: Mehr Druck auf Moskau

Präsident Selenskyj hat die Verbündeten dazu aufgerufen, den Druck auf Moskau zu erhöhen. "Im Interesse eines gerechten Friedens muss Druck auf Russland ausgeübt werden", erklärte der ukrainische Präsident in Onlinemedien.

"Wir müssen aus der Erfahrung der Ukraine und unserer Partner lernen, um eine Täuschung durch Russland zu vermeiden. Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Russen ein Ende des Krieges vorbereiten." 

Selenskyj äußerte sich kurz vor einem virtuellen Gipfeltreffen mit den Partnerländern Kiews in Berlin, zu dem er persönlich in die Hauptstadt reisen wollte.

ZDF-Korrespondentin: Auswahl der EU-Staatschefs "kein Zufall"

"Wenn schon nicht mit am Verhandlungstisch, dann zumindest vorher nochmal auf den US-Präsidenten einwirken - in der Hoffnung, dass es bis zum Treffen am Freitag hält. So lässt sich das große Ziel des Gesprächs heute beschreiben", sagt ZDF-Korrespondentin Lara Wiedeking. "Die europäischen Staatschefs werden das digitale Treffen heute nutzen, um ihre unverrückbaren Punkte klarzumachen: Es darf keinen Diktatfrieden geben, keine Lösung ohne die Ukraine und dass die Grenzen des Landes nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen."

Es sei sicherlich auch "kein Zufall, dass der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz europäische Staatschefs zusammengetrommelt hat, denen Trump wohlgesonnen ist: Frankreichs Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni. Aber auch der Nato-Generalsekretär Mark Rutte und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nehmen an dem Gespräch teil und - natürlich - der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj."

EU-Abgeordneter: Europa muss "Wahrheit ins Gesicht schauen"

Bevor sich Trump und Putin treffen, wollten die Europäer heute noch mit dem US-Präsidenten und seinem Vize JD Vance sprechen, um ihnen zu signalisieren: 'Ohne uns kommt ihr nicht zu einem Ergebnis', sagt der EU-Abgeordnete Sergey Lagodinsky gegenüber dem TV-Sender "phoenix". Andererseits müsse Europa auch "der Wahrheit ins Gesicht schauen" und sich seine militärisch schwächere Position eingestehen, so der Grünen-Politiker. 

Dass ein Treffen zwischen Putin und Trump ohne die EU stattfinde, sei "die neue Realität" unter Trump im Weißen Haus. Es gebe nicht mehr "die Autoritären auf der einen Seite und die Transatlantiker auf der anderen Seite", sondern, wie man auch bei den US-Zöllen gemerkt habe, stellt sich für den US-Präsidenten die Welt als "eine einzige Transaktion" dar. Bei dem Gespräch heute werde es daher auch darum gehen, "Sachen zu sagen, die Trump gefallen". 

Presseerklärung von Merz und Selenskyj am Nachmittag

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird zusammen mit Kanzler Merz eine Presseerklärung abgeben. Das Statement ist gegen 16 Uhr (MESZ) geplant, wie aus dem Terminplan des Kanzleramts hervorgeht. Unterdessen bestätigte auch das ukrainische Präsidialamt Selenskyjs Aufenthalt in der deutschen Hauptstadt.

Geplant sind Videokonferenzen mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs sowie mit US-Präsident Trump. Am Freitag ist ein Treffen Trumps mit dem russischen Staatschef Putin in Alaska vorgesehen, bei dem es um Friedensbemühungen für die Ukraine gehen soll.

Orban: Selenskyj "hat diesen Krieg verloren"

Nach Auffassung des rechtspopulistischen ungarischen Ministerpräsidenten Orban hat die Ukraine den Krieg gegen Russland bereits verloren. Das sagte Orban mit Blick auf das geplante Treffen von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin in Alaska. 

"Er (der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj) hat diesen Krieg verloren", sagte Orban in einem Video-Interview, das das rechtskonservative Internetportal "mandiner.hu" veröffentlichte. "Wir reden hier darüber, so als ob es sich um eine Kriegssituation mit offenem Ausgang handeln würde." Das sei falsch. Das Land kapituliere allein deswegen nicht, weil es mit Waffen und Geld von den Europäern versorgt werde. 

Am Vortag hatte Ungarns Regierung zudem die Mitunterzeichnung einer gemeinsamen Stellungnahme der anderen 26 EU-Staaten verweigert, in der die Bemühungen von Trump um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine begrüßt werden. 

ZDF-Korrespondentin: Diktatfrieden soll verhindert werden

Kanzler Merz lädt zu einem virtuellen Treffen - gemeinsam mit den europäischen Partnern will er einen Diktatfrieden und Gebietsabtretungen verhindern, berichtet ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann.

Virtuelles Treffen der Europäer mit Trump

Vor dem Treffen von US-Präsident Trump mit Kremlchef Putin wollen sich mehrere europäische Staaten mit Trump abstimmen. Der ukrainische Präsident Selenskyj betonte, dass Frieden nur unter Einbindung der Ukraine gelingen könne.

Selenskyj heute in Berlin erwartet

Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt zur heutigen Ukraine-Videokonferenz mit Kanzler Merz (CDU) und US-Präsident Trump persönlich nach Berlin. ZDF-Informationen zufolge soll er um 12.45 Uhr im Kanzleramt eintreffen. Eine Presseerklärung zusammen mit Merz ist um 16 Uhr geplant.

Bei dem virtuellen Gipfel am Nachmittag soll das Treffen Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska am Freitag vorbereitet werden.

Geplant sind unterschiedlich zusammengesetzte Gesprächsrunden, an denen auch die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens, Finnlands, Italiens und Polens teilnehmen sollen. Ebenfalls als Teilnehmende angekündigt wurden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie US-Vizepräsident JD Vance. 

Was wollen die Europäer bei Trump erreichen?

Merz und andere Staatsoberhäupter wollen heute den US-Präsidenten zu Zusagen bewegen. Sie fordern: Kein Deal ohne die Ukraine beim Alaska-Treffen zwischen Trump und Putin.

