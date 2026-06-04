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Kuba: Visa und Mastercard setzen Zahlungsverkehr aus

US-Sanktionen gegen Karibikinsel:Kuba: Visa und Mastercard setzen Zahlungsverkehr aus

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Neue US-Sanktionen treffen Kuba: Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf der Karibikinsel. Hintergrund ist das Ende der Zusammenarbeit mit einem staatlichen Finanzdienstleister.

CUBA-US-SANCTION-DIPLOMACY

Die Spannungen zwischen den USA und dem Karibikstaat nehmen zu. Immer wieder droht US-Präsident Trump mit einer militärischen Invasion. Kubas Wirtschaft liegt derweil am Boden.

03.06.2026 | 6:22 min

Wegen der neuen Sanktionen der US-Regierung gegen ausländische Geschäftspartner Kubas werden Kartenzahlungen mit Visa und Mastercard auf der sozialistischen Karibikinsel ausgesetzt.

Wie die kubanische Zentralbank mitteilte, stellt die ausländische Bank, die die Transaktionen beider Kreditkarten auf Kuba abwickelt, ihre Beziehungen mit dem staatlichen Finanzdienstleister Fincimex ein. Welche Bank das ist, wurde nicht bekanntgegeben. Fincimex ist Teil des kubanischen militärischen Wirtschaftskonzerns Gaesa.

Menschen gehen während eines Stromausfalls in Havanna, Kuba, eine Straße entlang – 25. Mai 2026.

Kuba hat die internationale Gemeinschaft dringend um Hilfe gebeten. Durch die Treibstoffblockade der USA drohe eine humanitäre Katastrophe, so der Außenminister vor dem UN-Sicherheitsrat.

27.05.2026 | 0:18 min

Internationale Hotelketten ziehen sich aus Kuba zurück

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Mai neue Sanktionen gegen Gaesa verhängt. Dadurch sollen auch ausländische Banken und Unternehmen ab Freitag sanktioniert werden, die weiterhin mit der mächtigen Firmengruppe des Militärs zusammenarbeiten.

Vier Hotelketten aus Spanien, Kanada und Indonesien haben bereits angekündigt, sich aus dem Betrieb von Hotels zurückzuziehen, die sie gemeinsam mit dem Konzern verwalteten.

Der ehemalige kubanische Präsident Raul Castro betrachtet die kubanische Flagge während seiner Rede auf der Veranstaltung zum 65. Jahrestag des Sieges der Revolution.

Kuba weist die Mordanklage der USA gegen den kubanischen Ex-Präsidenten Raúl Castro zurück. Sie sei ein Vorwand, um weiter gegen Kuba vorgehen zu können, heißt es aus Havanna.

21.05.2026 | 0:25 min

Havanna wirft Washington "Erstickungsstragegie" vor

Die kubanische Zentralbank führte die Entscheidung der ausländischen Bank, ihre Geschäfte auf Kuba einzustellen, auf Washingtons "Erstickungsstrategie" gegen das kubanische Volk zurück.

Die Bank habe mitgeteilt, dass es ihr ab dem 6. Juni unmöglich sei, die Vereinbarungen mit Fincimex weiter zu erfüllen, weil es rechtswidrig wäre, erklärte das Banco Central de Cuba.

Devisenzahlungen würden nun nur noch bar, mit nationalen Prepaid-Karten sowie mit Kreditkarten von Mir aus Russland und von UnionPay aus China möglich sein.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 03.06.2026 ab 22:15 Uhr im Auslandsjournal.
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