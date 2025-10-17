Klimaschutz-Abkommen für Schiffsverkehr vorerst vom Tisch

Ein internationales Abkommen sollte die CO2-Emissionen des Schiffsverkehrs eingrenzen. Auf Druck der USA wurde die Abstimmung darüber aber vorerst verschoben.

Die internationale Schifffahrt stößt große Mengen CO2 aus. Quelle: Imago

Ein geplantes internationales Abkommen für ein System der CO2-Bepreisung im Schiffsverkehr wird vorerst nicht umgesetzt. Die Mitgliedstaaten der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) stimmten am Freitag dafür, ein Votum über das Abkommen zu verschieben.

Hintergrund ist massiver Druck, den die USA in den vergangenen Tagen ausgeübt hatten. Das Vorhaben gilt als wichtiger Schritt für mehr Klimaschutz.

CO2-Ausstoß in der Schifffahrt soll sinken

Die internationale Schifffahrt stößt erhebliche Mengen Treibhausgase aus, die den Klimawandel weiter anheizen. Im April hatten sich die Mitgliedstaaten daher grundsätzlich mehrheitlich für ein System der Bepreisung der CO2-Emissionen von Schiffen ausgesprochen.

Die Regeln sollten ab 2027 greifen und große Schiffe mit mehr als 5.000 Tonnen Ladekapazität betreffen. Diese machen nach Angaben der IMO 85 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der internationalen Schifffahrt aus. Die CO2-Bepreisung soll dafür sorgen, dass Schiffe verstärkt auf weniger klimaschädliche Kraftstoffe umgerüstet werden.

In dieser Woche sollte der IMO-Umweltausschuss als UN-Sonderorganisation das Abkommen besiegeln. Länder wie China, Brasilien, Großbritannien sowie die Europäische Union unterstützen das Vorhaben. Stark vom Klimawandel betroffene Länder wie die pazifischen Inseln gehen die vereinbarten Regeln allerdings nicht weit genug.

USA, Russland und Emirate blockieren Abkommen

Große Ölproduzenten wie Saudi-Arabien, Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate sind hingegen gegen die CO2-Abgabe - genau wie die USA. Präsident Donald Trump bezeichnete das UN-Vorhaben auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social als "Betrug".

Ich bin empört, dass die Internationale Seeschifffahrtsorganisation diese Woche in London über eine globale CO2-Steuer abstimmt. Die Vereinigten Staaten werden diese globale grüne neue Betrugssteuer auf die Schifffahrt NICHT hinnehmen. „ Donald Trump, US-Präsident

Washington drohte in den vergangenen Tagen Ländern, die sich für das Abkommen aussprechen, mit Sanktionen wie Visabeschränkungen oder Hafengebühren.

Die Mehrheit bei der Abstimmung galt deshalb zuletzt nicht mehr als gesichert. Der Umweltausschuss stimmte deshalb nun für eine Verschiebung des Votums.

