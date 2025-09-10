Trump: Angriff nicht im Interesse der USA - Kritik an Israel

Nach den Angriffen Israels auf Hamas-Mitglieder in Katar betont US-Präsident Donald Trump deutlich: Der Angriff war nicht mit ihm abgesprochen.

US-Präsident Donald Trump hat sich von Israels Angriff in Katar distanziert. Quelle: ddp

US-Präsident Donald Trump bedauert, dass Katar zum Ort eines israelischen Angriffs auf die islamistische Hamas geworden ist. Der Republikaner betrachte Katar als engen Verbündeten und Freund der USA, teilte das Weiße Haus mit.

In einer Stellungnahme, die Regierungssprecherin Karoline Leavitt verlas, hieß es, eine "einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerikas Zielen.

Der „Angriff in Doha geht klar gegen US-Interessen“, sagt Claudia Bates aus Washington. Netanjahu habe schnell alleinige Verantwortung bekundet, damit aber Trump „vorgeführt“. 10.09.2025 | 1:40 min

Das Land habe sich gemeinsam mit den USA "engagiert und mutig" für den Frieden eingesetzt. Der Präsident wolle, dass der Krieg ende und alle Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen würden.

Informierte die USA Katar im Vorfeld?

Nach Angaben des Weißen Hauses wurde die US-Regierung vom US-Militär informiert, dass Israel die islamistische Hamas angreifen werde, die sich "leider" in einem Teil von Doha aufhalte.

Er halte Katar bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas für „beinahe unersetzlich“, sagt Nahostexperte Jan Busse. Der Angriff sei „nicht zu Ende gedacht“. 10.09.2025 | 4:22 min

Trump habe darauf seinen Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen, Katar über den anstehenden Angriff zu informieren. Leavitt betonte zugleich, dass die Beseitigung der Hamas, die vom Elend der Menschen in Gaza profitiert habe, ein erstrebenswertes Ziel sei.

Katar widersprach dieser Darstellung der Ereignisse. Ein US-Regierungsvertreter habe erst in dem Moment in Katar angerufen, als die Explosionen bereits zu hören waren, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums Madschid al-Ansari.

Nach dem Angriff Israels in Doha dürfte Katar die „Arabische Liga mobilisieren“ und versuchen, den UN-Sicherheitsrat einzuschalten, sagt Nahostexperte Daniel Gerlach. 09.09.2025 | 6:34 min

ZDF-Korrespondentin: Trump hat sich klar distanziert

Die US-Regierung habe zu spät von den Angriffen erfahren, um ihn aufzuhalten, erklärt ZDF-Korrespondentin Claudia Bates. Für sie wirke Trumps Statement im Ton von "kurz vor es reicht". Trump habe sich klar distanziert - auch, da der Angriff in Doha klar gegen US-Interessen ging.

So wolle Trump die von ihm ausgehandelten Abraham-Abkommen ausweiten und habe zudem Geschäftsinteressen in der Region. Benjamin Netanjahu hat "Trump vorgeführt, in der sicheren Annahme, dass die USA Israel nicht im Stich lassen", so Bates.

Israels Armee griff am Dienstag eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, an. Katar und viele anderen Staaten verurteilte den Angriff scharf.