Karoline Leavitt: Trumps Pressesprecherin verlässt Posten

Nachfolge unklar:Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt verlässt Posten
Die Sprecherin von Donald Trump, Karoline Leavitt, beendet zum Monatsende ihre Tätigkeit. Der US-Präsident erklärte, er verstehe und respektiere ihre Entscheidung.
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, verlässt ihren Posten zum Ende des Monats. Sie wolle künftig mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, erklärte Leavitt auf dem Kurznachrichtendienst X. Sie werde US-Präsident Donald Trump jedoch auf dessen Bitte hin weiterhin als Beraterin zur Seite stehen.
Post von Karoline Leavitt
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Trump bekräftigte dies auf seiner Plattform Truth Social: "Karoline wird nun zu meinen wichtigsten externen Beratern gehören und eine einflussreiche Stimme innerhalb der Republikanischen Partei sein." Gemeinsam wolle man die anstehenden Zwischenwahlen gewinnen.
Trump: Respektiere Schritt "voll und ganz"
Gleichzeitig erklärte der Präsident, er verstehe und respektiere den Schritt "voll und ganz". Leavitt werde nun mehr Zeit haben, sich um ihre kleinen Kinder und um ihre Familie zu kümmern.
Leavitt brachte Anfang Mai ihr zweites Kind zur Welt: eine Tochter. Mit ihrem Ehemann Nicholas Riccio hatte sie bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Nach der Geburt der Tochter kehrte sie zunächst wieder zu ihrer Arbeit als Trump-Sprecherin zurück.
"Die Wahrheit ist: Seit meiner Rückkehr ins Weiße Haus nach der Geburt meiner Tochter habe ich tief in meinem Herzen gespürt, dass ich nicht die beste Mutter sein kann, die meine beiden kleinen Kinder verdienen, wenn ich gleichzeitig die Zeit, Energie und Aufmerksamkeit aufbringe, die das Amt der Pressesprecherin des Weißen Hauses erfordert - und deshalb habe ich letztendlich die bittersüße Entscheidung getroffen, das Weiße Haus zu verlassen und ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", erklärte Leavitt nun.
Leavitt war jüngste Pressesprecherin des Weißen Hauses
Leavitt hatte sich 2024 dem Wahlkampfteam von Trump angeschlossen. Zudem verantwortete sie die Pressearbeit seines Übergangsteams, bevor Trump sie zur Sprecherin des Weißen Hauses ernannte. Sie ist die jüngste Person, die dieses Amt jemals innehatte.
Die gläubige Christin ist für ihre Scharfzüngigkeit und Schlagfertigkeit in Pressekonferenzen im Weißen Haus bekannt. Medien rügte und attackierte sie regelmäßig und beschuldigte Redaktionen, Falschnachrichten über den US-Präsidenten zu verbreiten.
Wer Leavitt als Pressesprecherin nachfolgen soll, teilte der Präsident nicht mit.
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