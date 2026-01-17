Karlspreis 2026 geht an an Mario Draghi

Auszeichnung für früheren EZB-Chef:Mario Draghi bekommt den Internationalen Karlspreis
Hohe Auszeichnung für Mario Draghi: Der frühere EZB-Chef wird in diesem Jahr für seine Verdienste um Europa mit dem renommierten Karlspreis ausgezeichnet.
Für historische Verdienste um die europäische Einigung wird der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet. Mit dem früheren italienischen Regierungschef ehre man eine Persönlichkeit, "die zielgerichtet und mit unerschütterlicher Entschlossenheit Großes für Europa geleistet hat", begründete das Karlspreis-Direktorium seine Entscheidung.
Die Preisverleihung erfolgt traditionell am Himmelfahrtstag und damit in diesem Jahr am 14. Mai bei einem Festakt im historischen Aachener Rathaus.
Mit dem Karlspreis werden seit 1950 Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient machten. Zu den prominentesten Preisträgern zählen etwa der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Zu den bisherigen Preisträgern gehören Konrad Adenauer (1954), der spanische König Juan Carlos I. (1982), François Mitterrand und Helmut Kohl (1988), der Gründer der Ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, Frère Roger Schutz (1989), Angela Merkel (2008), der damalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (2015), Papst Franziskus (2016) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (2023). Im vergangenen Jahr erhielt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Auszeichnung.
Quelle: KNA