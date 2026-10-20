Alberta: Mehrheit bei Referendum gegen Abspaltung von Kanada

Die Mehrheit der Menschen in der kanadischen Provinz Alberta ist nach Angaben des Senders CBC gegen eine Loslösung von Kanada. Dies zeigten erste Auszählungsergebnisse.

Schon vor dem Referendum zeigten Umfragen, dass eine klare Mehrheit in Alberta eine Unabhängigkeit der Provinz von Kanada ablehnt. Quelle: James Maclennan / The Canadian Press via AP

In der kanadischen Provinz Alberta haben die Wähler laut Medienberichten mit großer Mehrheit gegen die Abhaltung eines Referendums über die Unabhängigkeit von Kanada gestimmt. Wie der öffentlich-rechtliche Sender CBC meldete, sprachen sich nach Auszählung von mindestens einem Drittel der Stimmen mehr als 76 Prozent für die nationale Einheit aus. Gut 23 Prozent befürworteten demnach ein von den Separatisten angestrebtes zweites und verbindliches Referendum.

Kanadas Regierungschef Mark Carney hatte die Bevölkerung der ölreichen westkanadischen Provinz zuvor im Onlinedienst X aufgerufen, an der Abstimmung teilzunehmen. "Gehen Sie heute zur Wahl, stimmen Sie für Kanada", erklärte Carney.

Albertas Regierungschefin hatte Referendum einberufen

Die nicht bindende Volksabstimmung war von Albertas rechtsgerichteter Regierungschefin Danielle Smith initiiert worden, nachdem ein Richter zuvor ein geplantes Bürger-Referendum wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gestoppt hatte. Smith hatte zwar erklärt, gegen die Unabhängigkeit stimmen zu wollen, in ihrer Partei befinden sich jedoch auch Separatisten.

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Eine Bewegung, die unter anderem aus kulturellen und wirtschaftlichen Gründen die Abspaltung Albertas von Kanada fordert, gibt es in der als sehr konservativ geltenden Provinz schon länger. Einige Vertreter der Ölindustrie beispielsweise fühlen sich von Umweltauflagen eingeschränkt.

US-Außenministerium empfing Separatisten von Alberta

Die vor wenigen Jahren noch unbedeutende Unabhängigkeitsbewegung hat inzwischen auch das Interesse von US-Präsident Donald Trump geweckt, der mehrfach davon gesprochen hat, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. So wurden die Separatisten vor einigen Monaten im Außenministerium in Washington empfangen, der US-Tech-Unternehmer Elon Musk sprach sich Anfang Oktober für die Abspaltung der Provinz von Kanada aus.

Alberta mit rund fünf Millionen Einwohnern liegt im Westen des flächenmäßig zweitgrößten Landes der Erde und ist bei Touristen vor allem für seine Nationalparks in den Rocky Mountains beliebt. Ein Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen lebt in den Metropolen Edmonton und Calgary.

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Quelle: AFP, dpa