Kanada: Tote und Verletzte nach großem Feuer auf Militärbasis

Bei einem Großbrand auf einem Militärstützpunkt in Kanada sind offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch offen.

Kanadas Premierminister spricht nach einem Brand auf einer Militärbasis von einem "ernsten Vorfall". Quelle: Patrick Pleul / dpa

Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es nach Behördenangaben zu einem "ernsten Vorfall" mit Toten und Verletzten gekommen. Der Vorfall löste ein großes Feuer aus. Die Regierung arbeite eng mit der Provinz Alberta und den örtlichen Behörden zusammen, schrieb Premierminister Mark Carney auf der Plattform X. "Unsere Gedanken sind bei all den tapferen Frauen und Männern, die betroffen sind."

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Zahl der Opfer nach Großbrand noch unbekannt

Verteidigungsminister David McGuinty sagte, es handle sich um einen "sehr tragischen Vorfall" auf dem Stützpunkt Wainwright, machte jedoch keine Angaben zur Ursache. Die Regierung mobilisiere für den Einsatz alle nötigen Ressourcen. Der Minister sprach von Toten und Verletzten, nannte aber keine Opferzahlen.

Man arbeite daran, zu klären, was genau am Samstag auf dem Stützpunkt passiert sei, sagte er. Weitere Informationen würden in den kommenden Stunden und Tagen folgen, sobald es gesicherte Erkenntnisse gebe, sagte der Minister. "Ich kann mich in jüngster Zeit an kein derartiges Ereignis erinnern", so McGuinty.

Die örtlichen Behörden erklärten in sozialen Medien, das Feuer breite sich aufgrund starker Winde auch über den Militärstützpunkt hinaus aus. Wainwright liegt rund 210 Kilometer südöstlich der Provinzhauptstadt Edmonton.

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