ESC 2027: Kanada darf erstmals teilnehmen

Die ESC-Familie bekommt Nachwuchs: Im kommenden Jahr darf zum ersten Mal ein Talent für Kanada an den Start gehen. Unser Experte ordnet ein.

Kanada nimmt 2027 erstmals am Eurovision Song Contest in Bulgarien teil. Der Wettbewerb ist in Kanada beliebt, 1988 gewann die Kanadierin Céline Dion – damals jedoch für die Schweiz. 01.07.2026 | 0:34 min

Kanada nimmt nächstes Jahr am Musikspektakel Eurovision Song Contest (ESC) in Bulgarien teil. Das kündigte der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion EBU, in Genf an. Für die EBU ist dies nach den Kontroversen um Israels Teilnahme und dem daraus resultierenden Boykott durch fünf Länder eine willkommene gute Nachricht.

Nach dem 2015 aufgenommenen Australien wird Kanada das zweite Land aus Übersee sein, das ein Lied ins Rennen um die ESC-Krone schicken wird. Das Finale findet 2027 in Bulgarien statt, weil mit Dara in diesem Jahr erstmals eine bulgarische Sängerin gewonnen hat. Sie siegte mit dem Song "Bangaranga".

Bangaranga! Die diesjährige ESC-Siegerin Dara ist in der bulgarischen Hauptstadt Sofia von Tausenden Fans mit einer Party gefeiert worden. 20.05.2026 | 0:46 min

ESC 2027: Darum darf Kanada teilnehmen

Die kanadische Teilnahme am ESC wird möglich, weil der öffentlich-rechtliche Sender CBC/Radio Canada vor kurzem Mitglied der EBU geworden ist. Dieser Verband hat mehr als 100 Mitglieder, nicht nur aus Europa. Die EBU organisiert unter anderem den Austausch von Nachrichten unter den Mitgliedern und stellt bei größeren Veranstaltungen Technik zur Verfügung. Aus Deutschland sind etwa die ARD und das ZDF dabei.

ZDFheute-ESC-Experte Dominik Rzepka gibt Kritikern dieser Entscheidung mit: "Es ist der Eurovision Song Contest, nicht der European Song Contest. Eine EU-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung für eine Teilnahme."

Natürlich entfernt sich der ESC damit ein Stück weit von seinen Anfängen. Ich denke aber, dass die Entwicklung gut ist. Denn der ESC muss ständig reformiert werden. „ Dominik Rzepka, ESC-Experte von ZDFheute

In den Augen des Experten ist die EBU-Entscheidung für eine kanadische Teilnahme der Versuch, den ESC moderner zu gestalten. Man wolle neue Zielgruppen erschließen und sich für neue Märkte öffnen.

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