Bulgarien gewinnt den ESC, Deutschland Drittletzter

Das ist eine Überraschung: Nicht Finnland oder Australien gewinnen den Eurovision Song Contest, sondern unerwartet Bulgarien. Für Deutschland lief der Abend nicht so gut.

Bulgarien gewinnt überraschend den Eurovision Song Contest. Quelle: dpa

Das ist eine Überraschung: Nicht Finnland oder Australien gewinnt den Eurovision Song Contest, sondern ein Außenseiter. Dara aus Bulgarien gewinnt mit ihrem partytauglichen Dance-Song "Bangaranga". Den Song hatten die wenigsten Beobachter als Sieger auf dem Zettel. Doch weil der Song insbesondere bei den Zuschauern gut ankommt, sichert er sich am Ende den Gesamtsieg. Es ist der erste Sieg Bulgariens beim ESC.

Damit konnte sich Bulgarien deutlich vor Israel durchsetzen, wie die Abstimmung im ESC-Finale in Wien in der Nacht zum Sonntag ergab. Dritter wurde Rumänien.

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Finnland hat das Nachsehen

Das Nachsehen haben die Top-Favoriten aus Finnland. Linda Lampenius und Pete Parkkonen bekamen für ihren Dance-Pop-Song "Liekinheitin" (Flammenwerfer) zwar viel Applaus. Allerdings reichte es am Ende nicht für den Sieg, obwohl die finnische Künstlerin ihre Geige sogar live gespielt hatte.

In den Wetten lag Finnland seit Wochen auf Platz 1. Wie schon in den Jahren zuvor zeigt sich, dass die Wetten den Sieger nicht immer zuverlässig voraussagen. Auch die anderen Favoriten aus Griechenland, Dänemark oder Australien mussten sich geschlagen geben.

Die australische Sängerin Delta Goodrem war in den Wetten kurz vor dem Wettbewerb immer weiter nach oben geklettert. Im ESC-Finale überzeugte sie mit der eindrucksvollen Power-Ballade "Eclipse", an deren Ende sie sogar auf ihr Klavier stieg und in die Höhe aufstieg - unter tosendem Applaus der Fans.

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Sahra Engels sang für Deutschland

Für Deutschland trat Sahra Engels an, einst Zweitplatzierte bei "Deutschland sucht den Superstar". Ihren Song "Fire" begann sie im Liegen, dann steigerte sich ihr Auftritt zu einer energiegeladenen Tanz-Performance. Deutschland landet auf dem drittletzten Platz. Vom Publikum bekam Sarah Engels keinen einzigen Punkt.

Im ZDFheute-Interview hatte Engels vor ihrem Auftritt gesagt, sie wolle vor allem Leichtigkeit nach Deutschland bringen. Sie werde am Sonntag ihre Familie umarmen - ob als ESC-Siegerin oder als Letzte.

Deutschland lag in den vergangenen Jahren im Mittelfeld, in den Jahren zuvor wurde Deutschland hingegen vier Mal Letzter und drei Mal Vorletzter.

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Max Mutzke als Interval Act

Das ESC-Finale in Wien dauerte etwa vier Stunden. Im Verlauf traten auch zahlreiche ehemalige ESC-Stars auf wie Vorjahressieger JJ und der deutsche ESC-Teilnehmer von 2004, Max Mutzke.

Er sang den 2019er-ESC-Siegertitel des niederländischen Sängers Duncan Laurence, "Arcade". Während der 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest waren auch weitere Evergreens zu hören wie etwa "Volare" und "Waterloo".

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