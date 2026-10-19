Kanada: Provinz Alberta stimmt über mögliche Abspaltung ab

Die ölreiche Provinz Alberta im Westen Kanadas gilt als konservativ. Eine kleine Unabhängigkeitsbewegung gibt es dort schon länger. Heute findet dazu ein Referendum statt.

Kundgebung in Edmonton: Macht sich Alberta auf den Weg in die staatliche Unabhängigkeit? Quelle: Timon Johnson / AP

Die Bewohner und Bewohnerinnen der ölreichen Provinz Alberta können heute per Referendum über einen möglichen Weg hin zu einer Abspaltung von Kanada abstimmen. Die Stimmberechtigten sollen entscheiden, ob ihre Provinz Teil Kanadas bleiben soll oder ob ein Prozess eingeleitet werden soll, der zu einem rechtlich bindenden weiteren Referendum über eine Abspaltung und den Weg in die staatliche Unabhängigkeit führt.

In Umfragen hatte sich zuletzt eine große Mehrheit für den Verbleib als Teil Kanadas ausgesprochen - etwa 70 Prozent. Rund 20 Prozent sprachen sich dagegen aus. Der Rest zeigte sich unentschieden. Wer wollte, konnte seine Stimme bereits per Brief oder persönlich im Voraus abgeben.

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Provinz ist für Nationalparks berühmt

Die kanadische Provinz Alberta mit rund fünf Millionen Einwohnern liegt im Westen des flächenmäßig zweitgrößten Landes der Erde und ist bei Touristen vor allem für ihre Nationalparks in den Rocky Mountains beliebt. Ein Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen lebt in den Metropolen Edmonton und Calgary.

Eine Bewegung, die unter anderem aus kulturellen und wirtschaftlichen Gründen die Abspaltung von Kanada fordert, gibt es in der als sehr konservativ geltenden Provinz schon länger. Einige Vertreter der Ölindustrie beispielsweise fühlen sich von Umweltauflagen eingeschränkt.

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Bewegung war stets in der Minderheit

Auch viele Demonstranten, die während der Corona-Pandemie gegen Einschränkungen und Impfvorschriften protestiert hatten, schlossen sich später der Unabhängigkeitsbewegung an. Obwohl die Bewegung stets eine Minderheit darstellte, konnte sie Albertas konservative Premierministerin Danielle Smith dazu bewegen, das Referendum anzusetzen. Smith sprach sich allerdings immer für einen Verbleib als Teil Kanadas aus.

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Insgesamt sollen die Bürger und Bürgerinnen über zehn Fragen abstimmen. Die erste Frage zur möglichen Abspaltung von Kanada soll laut Wahlbehörde zuerst ausgezählt werden, womit es schon am Dienstag ein Ergebnis geben könnte. Die Frage lautet: "Sollte Alberta eine kanadische Provinz bleiben, oder sollte die Regierung Albertas den von der kanadischen Verfassung geforderten rechtlichen Prozess einleiten, um in der Provinz ein verbindliches Referendum abzuhalten, ob sich Alberta von Kanada trennen sollte oder nicht?"

Premierminister Carney gegen Abspaltung

Auch Kanadas Premierminister Mark Carney hatte sich immer wieder deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. "Kanada funktioniert", hatte Carney beispielsweise zuletzt bei einer Veranstaltung in der Provinz gesagt.

Generationen von Menschen aus Alberta haben mitgeholfen, dieses Land aufzubauen. Es ist eures. Es ist unseres. Und es ist es wert, dafür zu kämpfen. „ Mark Carney, Kanadas Premierminister

Beide großen politischen Parteien des Landes haben sich ebenfalls immer wieder deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. Aus der US-Regierung von Präsident Donald Trump kam dagegen Unterstützung für die Unabhängigkeitsbewegung.

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Quelle: dpa