Japan steckte jahrzehntelang in einer Wirtschaftskrise, von der sich das Land gerade erst langsam erholt. Trotzdem kann es in einigen Bereichen als Vorbild für Deutschland dienen.

Deutsche Wirtschaft: Was wir von Japan lernen können

Japan und Deutschland ähneln sich in vielem. Doch anders als Deutschland baut Japan trotz überalterter Gesellschaft auf moderne Wirtschaftszweige und investiert in Robotik und Popkultur. 15.12.2025 | 3:28 min

Japan und Deutschland sind sich in vielen Bereichen ähnlicher, als man denkt. Beide haben eine exportorientierte und energieintensive Industrie. Beide haben mit den Problemen einer überalterten Gesellschaft zu kämpfen. Grund genug, genauer hinzuschauen: Wie geht Japan mit den Herausforderungen um, denen sich Deutschland zurzeit auch stellen muss?

Starke Wirtschaftskrise seit den 1990er Jahren

Bis in die 1980er Jahre erlebte Japan einen wirtschaftlichen Höhenflug, der kurz vor der Jahrtausendwende durch völlig aus dem Ruder gelaufene Immobilienspekulationen beendet wurde. Bevor die Blase platzte, soll der Kaiserpalast in Tokio so viel wert gewesen sein wie der ganze US-Staat Kalifornien. Was folgte, war eine jahrzehntelang anhaltende Deflation.

Jetzt komme Japan langsam wieder auf die Beine, sagt Lilian Haag, Fondsmanagerin, Head of Japanese Equities bei der DWS in Frankfurt.

Wir haben seit drei Jahren - erstmals seit 20 Jahren - wieder Lohnabschlüsse über fünf Prozent. „ Lilian Haag, Fondsmanagerin bei DWS

Die Unternehmensergebnisse seien dank leichter Inflation ebenfalls nicht schlecht, so Haag:

Die ganzen Unternehmen, ob das Getränkeunternehmen sind oder Nahrungsmittelunternehmen, die konnten alle ihre Preise erhöhen. Das erste Mal seit 20 Jahren. „ Lilian Haag, Fondsmanagerin bei DWS

Größtes Konjunkturpaket seit Corona Seit Oktober ist Sanae Takaichi Premierministerin von Japan. Die als sehr konservativ geltende Politikerin hat ein großes Konjunkturpaket über umgerechnet 117 Milliarden Euro angekündigt. Damit will sie auch den Konsum weiter ankurbeln - durch Unterstützung der japanischen Bevölkerung mit Gas- und Stromzuschüssen, Lebensmittelmarken, Einmalzahlungen für Kinder und Steuersenkungen. Experten fürchten allerdings, dass das Paket die Staatsschulden Japans weiter in die Höhe treibt. Der Finanzmarkt reagierte mit erhöhten Zinssätzen für Staatsanleihen und eine weitere Abwertung des Yen.

Die USA und Japan wollen ihre Partnerschaft deutlich ausbauen. In Tokio wurde im Oktober ein Abkommen zu Seltenen Erden unterzeichnet, um die Rohstoffabhängigkeit von China zu verringern. 28.10.2025 | 1:32 min

In Japan arbeiten viele Rentner weiter

Was kann Deutschland von einem Land lernen, das so lange und so tief in einer Krise gefangen war? Zuerst einmal kann es Resilienz lernen, eine solche Krise überhaupt durchzustehen. Japan hat ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl, kombiniert mit hoher Arbeitsethik.

Das kommt dem Land bei einem weiteren, großen Problem zugute, vor dem Deutschland auch steht: der überalterten Gesellschaft. In Japan arbeitet ungefähr jeder zweite Rentner weiter. Sicherlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn die Rente ist niedrig. Aber auch, weil es stolz macht, wenn man gebraucht wird.

Anerkennung und Wertschätzung können Unternehmen von Japan lernen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Obst. "Was man hört von den Unternehmen, dass die jetzt nicht unbedingt gewillt sind, ältere Erwerbstätige einzustellen", sagt er.

Es ist nicht nur Know-how, was uns da verloren geht, sondern es sind wirklich auch oft die sozialen Netzwerke, die ganz wichtig sind. „ Dr. Thomas Obst, Senior Economist, Institut der Deutschen Wirtschaft, Berlin

Auch nach der Bundestagsentscheidung für das Rentenpaket der Regierung ist die Zukunft der gesetzlichen Altersversorgung weiterhin umstritten. Dabei werden verschiedene Vorschläge diskutiert. 06.12.2025 | 1:54 min

Dabei sollte Deutschland aber auch von Japans Fehlern lernen. Die Kehrseite der extremen Arbeitsethik lautet nämlich: Karoshi, Tod durch Überarbeitung. Japan versucht mittlerweile, mit Überstundenabbau, flexiblen Arbeitsmodellen und betrieblichen Gesundheitschecks gegenzusteuern.

Sichere Rohstoffversorgung: Wie Japan handelt

Deutschland kann noch in weiterer Hinsicht von dem lernen, was Japan bereits besser gemacht hat. Stichwort Seltene Erden: Engpässe in der Lieferung dieser Rohstoffe musste Japan bereits 2010 erleben, als China die Ausfuhr stoppte. Ein Schock für die High-Tech-Industrie, aus dem Japan direkt Konsequenzen zog.

China besitzt ein Monopol auf den Abbau und den Export seltener Erden. Seit das Land dafür Ausfuhrbeschränkungen angeordnet hat, droht der Nachschub nun knapp zu werden. 19.06.2025 | 1:32 min

Lieferketten wurden diversifiziert, nationale Reserven erhöht und die Produktion, wo immer möglich, so umgestellt, dass sie ohne Seltene Erden auskam. Ein Pfund, mit dem das Land jetzt wuchern kann.

Japan hat es geschafft zu verstehen, wie man in der neuen globalen Weltordnung denken muss. Sie treten auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein gegenüber anderen Volkswirtschaften wie China auf. „ Dr. Thomas Obst, Senior Economist Institut der deutschen Wirtschaft, Berlin

Japan wird nur langsam aus einer über 20 Jahre währenden Wirtschaftskrise herauskommen. Doch es hat in der Vergangenheit wichtige Weichen gestellt, die heute hilfreich sind.

Dagmar Noll ist Reporterin in der ZDF-Redaktion WISO.

