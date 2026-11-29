Regierungsbildung:Israel: Eisenkot-Gespräch mit Netanjahu endet ohne Einigung
In Israel ist das Gespräch zwischen Oppositionsführer Eisenkot und Ministerpräsident Netanjahu über eine Einheitsregierung gescheitert. Eisenkot hält am Oppositionsblock fest.
In Israel ist ein Treffen zwischen dem mit der Regierungsbildung beauftragten Oppositionsführer Gadi Eisenkot und dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ohne eine Vereinbarung zu Ende gegangen.
Bei dem Gespräch zur Bildung einer Koalition hätten sich "beide Seiten bemüht, die tiefen Differenzen zu überwinden, die sie trennen", teilten Eisenkots Mitte-Rechts-Partei Jaschar und Netanjahus konservative Likud-Partei in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Treffen sei "sachlich" verlaufen.
Weiteres Treffen abgesagt
Dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen Eisenkot und Netanjahu auch nach dem zweistündigen Treffen weiterhin bestehen, lässt die Tatsache vermuten, dass die beiden Verhandlungsteams ein weiteres geplantes Treffen absagten, wie israelische Medien berichteten.
Demnach machte Eisenkot gegenüber Netanjahu bei dem Gespräch deutlich, dass er die Parteien in seinem Oppositionsblock nicht im Stich lassen werde, um mit dem langjährigen Regierungschef eine Koalition zu bilden. Er lud den Likud jedoch ein, sich einer neuen Regierung zu einem späteren Zeitpunkt anzuschließen, falls er dies wünsche.
Netanjahu hatte Rotation angeboten
Netanjahu hatte Eisenkot am Tag zuvor angeboten, dass dieser in einer nationalen Einheitsregierung als Erster das abwechselnd zu besetzende Amt des Ministerpräsidenten übernehmen könne. Eisenkot forderte daraufhin von Netanjahu "echte" Gespräche binnen 24 Stunden.
Am Freitag hatte Eisenkot Netanjahus Likud noch vorgeworfen, Neuwahlen anzustreben und deshalb Gespräche über eine mögliche Koalition absichtlich zu verzögern. Die konservative Likud-Partei habe sich "zwei Wochen lang geweigert, auch nur einen einzigen konkreten Vorschlag auf den Tisch zu legen", sagte der frühere General Eisenkot.
Der Likud warf Eisenkot seinerseits vor, an der Bildung einer "gefährlichen Linksregierung" zu arbeiten, erklärte jedoch, es bestehe weiterhin Offenheit für die Bildung einer Einheitsregierung.
Eisenkots Oppositionsblock hatte sich bei der Parlamentswahl Ende Oktober 48 Sitze in der Knesset gesichert, Netanjahus Bündnis kam auf 53 Sitze, die israelisch-arabischen Parteien auf 19. Für eine Mehrheit sind mindestens 61 Sitze erforderlich.
Präsident Herzog verlängert Frist zur Regierungsbildung
Präsident Isaac Herzog hatte Eisenkot mit der Regierungsbildung beauftragt. Er hat bis zum nächsten Sonntag Zeit, wobei die Frist um 14 Tage verlängert werden kann.
Am Freitag hatte Eisenkot angekündigt, auf eine Verlängerung zu verzichten.Sein Oppositionsblock könnte ein Bündnis entweder mit den ultraorthodoxen oder den israelisch-arabischen Parteien eingehen. Möglich wäre auch eine Regierung der nationalen Einheit mit Netanjahus Partei. Dabei ist unter anderem Netanjahus Zukunft ein Streitpunkt: Eisenkot hatte ausgeschlossen, unter Führung Netanjahus in eine Regierung einzutreten.
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