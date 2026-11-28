Regierungsbildung in Israel:Netanjahu bietet Eisenkot ersten Platz bei Rotation an
Vier Wochen nach der Wahl in Israel lenkt Benjamin Netanjahu ein: In einer Einheitsregierung soll Rivale Eisenkot zuerst regieren. Die Opposition wirft ihm Täuschungsmanöver vor.
Vier Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinem politischen Rivalen Gadi Eisenkot die anfängliche Führung einer gemeinsamen Einheitsregierung angeboten. Netanjahu schlug am Samstagabend ein Rotationsabkommen zwischen seiner rechtskonservativen Likud-Partei und Eisenkots Mitte-Partei Jaschar vor. Dabei würde Netanjahu selbst erst als Zweiter den Posten des Regierungschefs übernehmen.
Beim Rotationsprinzip in Israel teilen sich zwei politische Rivalen das Amt des Ministerpräsidenten innerhalb einer Legislaturperiode - meist für jeweils zwei Jahre. Das Modell wird genutzt, wenn nach einer Wahl keines der Lager eine eigene Mehrheit hat und nur eine Einheitsregierung aus gegnerischen Parteien Neuwahlen verhindern kann.
Netanjahu verweist auf "Verantwortung als Staatsmann"
In einer Erklärung betonte Netanjahu, eigentlich müsste er die Einheitsregierung führen oder zumindest als Erster bei einer Rotation Ministerpräsident werden. "Angesichts des Ausmaßes der existenziellen Bedrohung und der Möglichkeit, dass eine Regierung gebildet werden könnte, die nicht in der Lage ist, mit dieser Gefahr umzugehen", erfordere es jedoch seine "Verantwortung als Staatsmann", seine Prinzipien zurückzustellen.
Nach Netanjahus Vorstoß schrieb Eisenkot am Abend auf X, beide Seiten könnten noch heute Abend Verhandlungen führen, sollte Netanjahus Partei wirklich eine Einheitsregierung wollen. Grundlage sei ein Vorschlag, den er Netanjahu vor fast einer Woche geschickt habe, ohne dass dieser geantwortet habe. Details dazu nannte er nicht.
Druck durch mögliche Einigung mit arabischer Partei
Mit seinem Angebot will Netanjahu nach eigenen Angaben eine Regierungsbildung unter Beteiligung arabischer Parteien verhindern. Er erwarte nun "aufrichtige und zügige Verhandlungen" mit Eisenkots Partei. Netanjahus Vorstoß deutet darauf hin, dass der frühere Militärchef Eisenkot kurz vor der Bildung einer von der Opposition unterstützten Koalition zur Ablösung Netanjahus stehen könnte.
Bei der Wahl am 27. Oktober hatte keines der beiden Lager eine regierungsfähige Mehrheit errungen. Obwohl Jaschar hinter dem Likud lag, erhielt Eisenkot bei den Konsultationen von Präsident Izchak Herzog die meisten Empfehlungen und wurde mit der Regierungsbildung beauftragt. Dafür hat er zunächst bis zum 6. Dezember Zeit; die Frist kann um 14 Tage verlängert werden.
In dieser Woche unterzeichnete Eisenkot bereits Koalitionsvereinbarungen mit zwei Partnern aus dem linken und rechten Lager. Zusätzlich steht Netanjahu unter Druck, weil erwartet wird, dass der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei, Mansur Abbas, noch am Abend die Hamas als Terrororganisation anerkennt. Damit würde Abbas eine zentrale Voraussetzung erfüllen, die Eisenkot für einen Beitritt zu seiner Koalition genannt hatte.
Opposition wirft Netanjahu Täuschungsmanöver vor
Noch am Freitagabend hatte Eisenkot kritisiert, dass es bei den Gesprächen mit dem Likud keine Fortschritte gebe, und Netanjahus Partei vorgeworfen, auf Zeit zu spielen und Neuwahlen anzustreben. Die Kompromisslosigkeit des Likud gehe weit über die Debatten um eine Rotation hinaus, sagte Eisenkot. Zuvor hatte Netanjahu darauf beharrt, im Falle einer Einheitsregierung als Erster zu regieren.
Mehrere Oppositionsparteien warfen Netanjahu nach seiner Ankündigung Tricks und Täuschungsmanöver vor. Er habe bereits in der Vergangenheit politische Vereinbarungen gebrochen.
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