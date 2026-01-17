Iran-Proteste: Experte zu Sanktionen und Drohungen gegen Regime

US-Präsident Trump droht dem iranischen Regime und stellt Demonstranten Hilfe in Aussicht. Experte Busse erklärt, was Sanktionen oder ein Militärschlag bewirken könnten.

Auf die anhaltenden Proteste in Iran reagieren viele Länder mit Sanktionen. Doch diese treffen oft die ganze Bevölkerung, die unter den wirtschaftlichen Folgen leidet. Vor einigen Tagen verkündete US-Präsident Donald Trump auf seinem Social Media-Netzwerk Truth Social, dass Hilfe auf dem Weg sei. Was genau er damit meint, sagte er nicht. Medienberichten zufolge verstärken die USA ihre militärische Präsenz in Nahost.

Doch würde ein US-Militärschlag den Protestierenden in Iran helfen? Und könnte das zu einem Sturz des Regimes führen? Das analysiert Iran-Experte Jan Busse bei ZDFheute live.

Sehen Sie oben das ganze Interview und lesen Sie es hier in Auszügen. Busse sagt...

… zu den Folgen eines Militärschlags

Durch seine Ankündigung, Hilfe sei auf dem Weg, habe Trump große Erwartungen geweckt, betont der Iran-Experte. Ein amerikanischer Flugzeugträger sei aktuell wohl auf dem Weg nach Iran.

Es stelle sich die Frage, ob ein Militärschlag überhaupt helfen würde. Laut Busse wäre ein "Enthauptungsschlag" gegen den Revolutionsführer Ali Khamenei eine Option. Jedoch sei das Regime sehr resilient und nicht nur auf eine Person zugeschnitten.

Eine "Enthauptung" des Regimes könnte auch in Chaos enden, sagt der Experte. Dazu komme, dass es in Iran keine gut organisierte und schlagkräftige Opposition gebe, die die Macht übernehmen könne. Das bedeute auch, dass man den Protestierenden nur schwer helfen könne.

So richtig effektiv kann man die Protestierenden aktuell nur sehr, sehr schwer militärisch unterstützen. „ Jan Busse, Iran-Experte

… zu Auswirkungen von Sanktionen

Die Sanktionen verschiedener Länder setzten das Regime in Iran unter Druck, betont Busse. Jedoch träfen sie nicht nur die iranische Führung. Die ganze Bevölkerung leide unter den Wirtschaftssanktionen. Die EU habe weitere Sanktionen gegen einzelne Personen und Institutionen verhängt.

Das sei nicht zielführend, weil das Regime dadurch bisher auch nicht in die Knie gezwungen wurde, sagt der Iran-Experte. Aktuell gebe es nur eine Auswahl von verschiedenen schlechten Optionen, um auf die Situation in Iran zu reagieren.

Der Politikwissenschaftler betonte, dass Sanktionen gegen die Personen verhängt werden müssten, die unmittelbar an der Niederschlagung der Proteste beteiligt seien.

Sanktionen sind oft Verlegenheitslösungen, weil man keine andere Option sieht. „ Jan Busse, Politikwissenschaftler

… zur Frage eines Regime-Sturzes

Die aktuelle Protestwelle sei die größte, mit der das Regime bisher konfrontiert worden sei, so Busse. Mit der massiven Gewalt versuche das Regime, die Protestierenden einzuschüchtern, damit die Proteste abebben und ein möglicher amerikanischer Militäranschlag unwahrscheinlicher wird.

Der Druck aus den USA hat laut Busse bisher schon etwas gebracht, da Iran Zugeständnisse mache, indem zum Beispiel aktuell Todesurteile nicht vollstreckt würden. Der Experte geht jedoch davon aus, dass die Wünsche und Ziele der Protestierenden in kurzer Zeit nicht erfüllt und das Regime nicht gestürzt werden kann.

Das Interview führte ZDFheute live-Moderatorin Sara Bildau. Zusammengefasst hat es Chiara Raber.

