Iran droht den USA mit "Krieg mit allen Mitteln"

Verlegung von Flugzeugträgern:"Krieg mit allen Mitteln": Iran droht den USA
Der Iran droht den USA mit drastischer Vergeltung im Falle eines Angriffs. In den kommenden Tagen soll ein US-Flugzeugträger und eine Eingreiftruppe in der Region ankommen.
Der Iran hat angesichts der Verlegung einer US-Flugzeugträgergruppe in die Region für den Fall eines Angriffs mit einem "Krieg mit allen Mitteln" gedroht. Das sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Freitag, der namentlich nicht genannt werden wollte.
Wie eine iranische Antwort aussehen könnte, ließ er offen. Das Militär sei auf das schlimmste Szenario vorbereitet, weshalb im Iran alles in höchster Alarmbereitschaft sei. Der Iran stehe unter ständiger militärischer Bedrohung durch die USA und habe keine andere Wahl, als zurückzuschlagen, sagte der iranische Regierungsvertreter weiter.
US-Flugzeugträger auf dem Weg in die Region
In den kommenden Tagen wird in der Region die Eingreiftruppe eines US-Flugzeugträgers erwartet. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, die USA hätten eine "Armada" auf den Weg geschickt. Er hoffe jedoch, sie nicht einsetzen zu müssen.
Trump erneuerte seine Warnung an Teheran, weder Demonstranten hinzurichten noch das Atomprogramm des Landes wieder aufzunehmen.
Demonstrationen im Iran
Auslöser der Proteste in Iran, die Ende Dezember begannen, war der Wertverfall der iranischen Währung Rial. Sie weiteten sich jedoch schnell zu landesweiten Demonstrationen mit Forderungen nach einem Sturz der Führung aus.
Die Unruhen stellen die größte innenpolitische Herausforderung für die Führung in Teheran seit mindestens drei Jahren dar. Die iranische Regierung macht ausländische Akteure für die Gewalt verantwortlich.
Mehr zu Iran
- Interview
Expertin über Proteste gegen Regime:Offizielle Opferzahlen in Iran "jenseits von glaubwürdig"mit Video13:03
US-Präsident erhöht Druck auf Regime:Trump: "Riesige Flotte" ist unterwegs in Richtung Iranmit Video0:35
Nach Protesten gegen Regime:Exekutionen gestoppt? Iran widerspricht Trump
- Interview
Proteste gegen das Regime:Experte zur Lage in Iran: "Ein Massaker historischen Umfangs"mit Video7:04