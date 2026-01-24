Iran droht den USA mit "Krieg mit allen Mitteln"

Der Iran droht den USA mit drastischer Vergeltung im Falle eines Angriffs. In den kommenden Tagen soll ein US-Flugzeugträger und eine Eingreiftruppe in der Region ankommen.

Nach Berichten über die Verlegung des Flugzeugträgers "USS Abraham Lincoln" in den Nahen Osten betont Washington, man beobachte Iran genau - auch wegen des harten Vorgehens gegen Demonstrierende. 23.01.2026 | 0:35 min

Der Iran hat angesichts der Verlegung einer US-Flugzeugträgergruppe in die Region für den Fall eines Angriffs mit einem "Krieg mit allen Mitteln" gedroht. Das sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Freitag, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Sollten die Amerikaner die Souveränität und territoriale Integrität des Irans verletzen, werden wir antworten. „ Regierungsvertreter des Iran

Wie eine iranische Antwort aussehen könnte, ließ er offen. Das Militär sei auf das schlimmste Szenario vorbereitet, weshalb im Iran alles in höchster Alarmbereitschaft sei. Der Iran stehe unter ständiger militärischer Bedrohung durch die USA und habe keine andere Wahl, als zurückzuschlagen, sagte der iranische Regierungsvertreter weiter.

Die Menschen in den USA wollen keinen neuen großen Krieg, sagt ZDF-Korrespondent David Sauer in Washington. Trump hatte versprochen, keine langwierigen Kriege zu führen. 16.01.2026 | 4:40 min

US-Flugzeugträger auf dem Weg in die Region

In den kommenden Tagen wird in der Region die Eingreiftruppe eines US-Flugzeugträgers erwartet. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, die USA hätten eine "Armada" auf den Weg geschickt. Er hoffe jedoch, sie nicht einsetzen zu müssen.

Trump erneuerte seine Warnung an Teheran, weder Demonstranten hinzurichten noch das Atomprogramm des Landes wieder aufzunehmen.

Trump droht Teheran mit hartem Durchgreifen, greift aber bisher nicht aktiv ein. Warum zögert der US-Präsident? ZDFheute live analysiert Trumps Drohungen und berichtet über Entwicklungen in Iran. 16.01.2026 | 26:57 min

Demonstrationen im Iran

Auslöser der Proteste in Iran, die Ende Dezember begannen, war der Wertverfall der iranischen Währung Rial. Sie weiteten sich jedoch schnell zu landesweiten Demonstrationen mit Forderungen nach einem Sturz der Führung aus.

Die Unruhen stellen die größte innenpolitische Herausforderung für die Führung in Teheran seit mindestens drei Jahren dar. Die iranische Regierung macht ausländische Akteure für die Gewalt verantwortlich.

Quelle: Reuters