Iran gedenkt getöteten Generälen mit Trauerfeier

In Teheran findet ein Trauermarsch für die durch israelische Luftangriffe getöteten Generäle der Revolutionsgarde statt.

Im Iran haben die als "historisch" angekündigten Trauerfeiern für die Todesopfer des zwölftägigen Krieges gegen Israel begonnen. Die Zeremonie startete am Samstagmorgen auf dem Platz der Revolution im Zentrum Teherans.

Die iranische Führung beschwört nach dem Ende des Kriegs gegen Israel die nationale Einheit. Präsident und Regierung scheinen so fest im Sattel zu sitzen wie eh und je.

Behörden sollen am Samstag geschlossen bleiben

Die eintägige Staatstrauer war am Freitag verhängt worden. Behörden sollten demnach am Samstag geschlossen bleiben, um dem Volk zu ermöglichen, an der Trauerzeremonie teilzunehmen.