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Iran: Geheimdienstchef Chademi bei US‑Israel-Angriff getötet

Bei israelischem Angriff:Revolutionsgarden melden Tod von Geheimdienstchef Chademi

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Die Revolutionsgarden melden den Tod ihres einflussreichen Geheimdienstchefs Madschid Chademi. Israels Verteidigungsminister bestätigt, Jerusalem habe ihn "ausgeschaltet".

Kadetten der iranischen Revolutionsgarden marschieren während einer Militärparade. (Archiv)

Iran hat im Krieg gegen Israel und die USA den Tod eines ranghohen Generals verkündet (Symbolbild).

Quelle: dpa

Irans Revolutionsgarden haben den Tod ihres Geheimdienstchefs bei einem US-israelischen Angriff gemeldet. Der "einflussreiche und gebildete Chef des Geheimdienstes des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, Madschid Chademi", sei "im Morgengrauen" bei einem US-israelischen Angriff getötet worden, teilten die Revolutionsgarden am Montag im Onlinedienst Telegram mit.

Die Revolutionsgarden sprachen unter Verwendung von Teherans Sprachgebrauch für Israel und die USA von einem "verbrecherischen Terroranschlag des amerikanisch-zionistischen Feindes".

X-Post von Iran International

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Israel: Wir haben Chademi "ausgeschaltet"

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, er sei vom Generalstabschef darüber informiert worden, dass die israelische Armee Chademi "ausgeschaltet" habe. Dieser sei unmittelbar verantwortlich für tödliche Raketenangriffe auf israelische Zivilisten.

Die Revolutionsgarden schießen auf Zivilisten, und wir eliminieren die Köpfe der Terroristen.

Israel Katz, israelischer Verteidigungsminister

Schaltgespräch Christian Sievers mit David Sauer

Die Fragen in den USA "nehmen zu", sagt ZDF-Korrespondent David Sauer zu Kriegsziel und Exit-Szenario im Iran-Krieg. Aber: "Donald Trump hat keine zufriedenstellenden Antworten".

04.04.2026 | 1:42 min

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf Iran begonnen. Bei diesen Angriffen kamen mehrere hochrangige Funktionäre ums Leben: Unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei, der Kommandeur der Revolutionsgarde Mohammad Pakpur sowie der Sicherheitschef Ali Laridschani.

Auch Abdolrahim Mousavi, Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, und Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh wurden getötet. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.

Aktuelle Entwicklungen zum Krieg in Nahost finden Sie in unserem ZDFheute-Liveblog:

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation
:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog

Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog.
Die Halle im Azadi-Sportkomplex in der iranischen Hauptstadt liegt in Trümmern, nachdem eine Reihe von Angriffen der USA und Israels die Anlage zerstört hat
Liveblog
Quelle: AFP, dpa
Über den Krieg in Nahost berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa das heute journal am 05.04.2026 ab 21:45 Uhr und die heute-Nachrichten am 04.04.2026 ab 19 Uhr.
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IranUSA Israel

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