Iran: Geheimdienstchef Chademi bei US‑Israel-Angriff getötet

Bei israelischem Angriff:Revolutionsgarden melden Tod von Geheimdienstchef Chademi
Die Revolutionsgarden melden den Tod ihres einflussreichen Geheimdienstchefs Madschid Chademi. Israels Verteidigungsminister bestätigt, Jerusalem habe ihn "ausgeschaltet".
Irans Revolutionsgarden haben den Tod ihres Geheimdienstchefs bei einem US-israelischen Angriff gemeldet. Der "einflussreiche und gebildete Chef des Geheimdienstes des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, Madschid Chademi", sei "im Morgengrauen" bei einem US-israelischen Angriff getötet worden, teilten die Revolutionsgarden am Montag im Onlinedienst Telegram mit.
Die Revolutionsgarden sprachen unter Verwendung von Teherans Sprachgebrauch für Israel und die USA von einem "verbrecherischen Terroranschlag des amerikanisch-zionistischen Feindes".
X-Post von Iran International
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Israel: Wir haben Chademi "ausgeschaltet"
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, er sei vom Generalstabschef darüber informiert worden, dass die israelische Armee Chademi "ausgeschaltet" habe. Dieser sei unmittelbar verantwortlich für tödliche Raketenangriffe auf israelische Zivilisten.
Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf Iran begonnen. Bei diesen Angriffen kamen mehrere hochrangige Funktionäre ums Leben: Unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei, der Kommandeur der Revolutionsgarde Mohammad Pakpur sowie der Sicherheitschef Ali Laridschani.
Auch Abdolrahim Mousavi, Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, und Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh wurden getötet. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.
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