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Indien: Gründer von "Kakerlaken"-Bewegung festgenommen

Proteste in Neu-Delhi:Indien: Gründer von "Kakerlaken"-Bewegung festgenommen

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Straßensperren und Tausende Polizisten: Indien geht massiv gegen Proteste der "Kakerlaken"-Bewegung vor. Auch ihr Gründer wurde festgenommen. Die Opposition spricht von "Diktatur".

Man sieht den Aktivisten Abhijeet Dipke vor einer Indienflagge bei Protesten gegen die Überarbeitung der Wählerverzeichnisse

Die Polizei nimmt den Anführer der "Kakerlaken"-Bewegung Abhijeet Dipke vor einer Demonstration gegen Indiens Wahlkommission in Neu-Delhi fest.

10.10.2026 | 0:37 min

Tausende Polizisten in den Straßen, das Internet blockiert und zahlreiche Festnahmen: In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind die Behörden massiv gegen Proteste der sogenannten "Kakerlaken"-Bewegung (CJP) vorgegangen. Ihr Gründer Abhijeet Dipke und zwei führende Mitstreiter wurden nach Angaben der CJP bei der Ankunft am Flughafen von Neu-Delhi festgenommen.

Die Bewegung hatte zu Massenprotesten in Indien aufgerufen, um den Rücktritt des Leiters der staatlichen Wahlkommission zu erreichen.

Die Kakerlaken-Proteste in Indien. Ein Demontrant hält ein Plakat in der Hand auf der eine grinsende Kakerlake eine indische Flagge hochhält.

Es geht ihnen um Gerechtigkeit: Anhänger der Kakerlaken-Partei fordern in Indien bessere Chancen für junge Erwachsene und politische Reformen. Ein Protest mit Aussicht auf Erfolg? ZDFheute live.

25.07.2026 | 14:05 min

Wahlreform löst Proteste aus

Der seit Wochen anhaltende Protest richtet sich gegen die umstrittene Überprüfung der Wählerverzeichnisse durch die Wahlkommission. Diese soll nach Angaben der Kommission dazu dienen, doppelte Einträge und die Namen nicht wahlberechtigter Menschen zu entfernen.

Opposition und Kritiker beklagen dagegen, der Schritt könne Millionen von Menschen ihres Wahlrechts berauben, was der Regierungspartei von Premierminister Narendra Modi zugutekäme.

CJP protest demanding resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PTI riegelten mehr als 20.000 Sicherheitskräfte am Samstag das Zentrum von Neu-Delhi ab.

Quelle: epa

Zehntausende Sicherheitskräfte in Neu-Delhi

Im Vorfeld der für Samstag erwarteten Proteste waren zehntausende Polizisten und paramilitärische Kräfte in die Hauptstadt entsandt worden, zudem wurden Straßensperren errichtet und der Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel eingeschränkt. Im Zentrum von Neu-Delhi wurde das mobile Internet vorübergehend abgeschaltet.

Nur wenigen Menschen gelang es, trotz der Sicherheitsvorkehrungen, zum Ort der geplanten Proteste zu gelangen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie dutzende Demonstranten festgenommen wurden.

Abhijeet Dipke (Mitte), Gründer der Cockroach Janta Party, während einer Protestkundgebung in Neu-Delhi (Indien) zu seinen Anhängern.

Rückblick: Nach umstrittenen Aussagen über junge Arbeitslose regte sich im Juni in Indien der Protest.

06.06.2026 | 1:39 min

Opposition spricht von "Diktatur" Modis

Aus der Opposition kam scharfe Kritik. "Es ist offiziell: Wir leben in einer von Modi angeführten Diktatur", schrieb der ehemalige Regierungschef von Neu-Delhi, Arvind Kejriwal in Online-Netzwerken. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte die von den Behörden verhängten "Lockdown-ähnlichen Einschränkungen".

Ein Sprecher der Regierungspartei BJP warf der "Kakerlaken"-Bewegung dagegen vor, "Anarchie" verbreiten zu wollen. Die im Fernsehen und "auf einigen Onlinemedienkanälen" verbreiteten Bilder von Protesten seien "nicht Indiens Geschichte", sagte Parteisprecher Sambit Patra.

Ein Protestant wird von der indischen Polizei in Gewahrsam genommen.

Neu-Delhi: Sicherheitskräfte nahmen Mitglieder der "Kakerlaken"-Bewegung in Gewahrsam.

Quelle: epa | RAJAT GUPTA

"Kakerlaken"-Bewegung mobilisiert gegen Regierung

Die "Kakerlaken"-Bewegung war im Mai zunächst als satirische Reaktion auf Äußerungen des Obersten Richters Surya Kant entstanden, der junge Regierungskritiker während einer Anhörung Berichten zufolge mit "Kakerlaken" und "Parasiten" verglichen hatte.

Im Juli war die Polizei hart gegen den Protest von zehntausenden Menschen in Neu-Delhi gegen Missstände im Bildungssystem vorgegangen. Die Proteste gelten als eine der größten innenpolitischen Herausforderungen für Regierungschef Modi.

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in "Kakerlaken"-Bewegung: Gründer festgenommen am 10.10.2026 ab 20:18 Uhr.
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