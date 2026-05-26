Handfeste Wut und absurder Humor: Die satirische "Kakerlaken-Partei" mischt Indiens Politik auf und wird zum Sprachrohr von Millionen junger Menschen im Land.

"Kakerlaken-Partei" in Indien: Was steckt hinter dem Hype?

Nachdem der Oberste Richter des Landes junge Arbeitslose mit Kakerlaken verglich, protestieren Millionen überwiegend junge Menschen gegen fehlende Jobs. 26.05.2026 | 1:46 min

Ist die "Kakerlaken-Partei" eine offizielle politische Organisation?

Nein, die "Cockroach Janta Party" (CJP) ist keine offizielle politische Partei. Es handelt sich um ein satirisches Online-Projekt aus Indien, das sich rasend schnell zu einer massiven digitalen Protestbewegung entwickelt hat. Junge Inderinnen und Inder nutzen die Plattform, um über Memes, Parodien und kurze Videos ihrem Frust über die aktuelle Politik Luft zu machen.

Mit durchschlagendem Erfolg: Auf Instagram folgen der Gruppe inzwischen über 22 Millionen Menschen (Stand Dienstagabend). Damit hat sie die Regierungspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi (9,3 Millionen Follower) auf der Plattform bereits weit hinter sich gelassen. Gegründet wurde die CJP von Abhijeet Dipke. Dipke ist Student an der Boston University in den USA und Experte für politische Kommunikation.

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Was fordert die Bewegung?

Die Bewegung nutzt absurden Humor und viel Selbstironie. So gehören zu den sarkastischen Aufnahmekriterien etwa "Arbeitslosigkeit, Faulheit und ständige Online-Präsenz".

Der humorvolle Ton ist jedoch nur die Verpackung für handfeste politische Kritik. Die indische Jugend, die über ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmacht, leidet unter schlechten Jobaussichten, steigenden Lebenshaltungskosten und politischer Dysfunktion. Zudem wächst der Frust über die wachsende Ungleichheit und die religiöse Polarisierung unter Modis Hindu-nationalistischer Regierung.

Warum wurde ausgerechnet eine Kakerlake als Symbol gewählt?

Der ungewöhnliche Name geht auf eine umstrittene Äußerung des indischen Verfassungsrichters Surya Kant zurück. Er beklagte kürzlich, dass indische Institutionen von "Parasiten" angegriffen würden - ein Kommentar, der von vielen als Vergleich junger Arbeitsloser mit Kakerlaken aufgefasst wurde.

Kant ruderte später zwar zurück und erklärte, er habe nur Menschen mit gefälschten Abschlüssen gemeint. Die Bewegung griff diese Steilvorlage aber schnell auf und wendete sie ins Positive: Die Kakerlake - bekannt für ihre extreme Überlebensfähigkeit unter widrigsten Bedingungen - wurde zum ironischen Symbol für die Ausdauer der indischen Jugend ernannt.

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Wie reagieren Regierung und Kritiker auf die CJP?

Gegner der Bewegung, vor allem Anhänger der Modi-Regierung, tun die "Kakerlaken-Partei" als bloße Online-Spielerei ab. Sie verweisen darauf, dass CJP-Gründer Dipke früher für die Aam-Aadmi-Partei (einer echten Oppositionspartei) gearbeitet hat, und prophezeien ein schnelles Ende des digitalen Hypes.

Dennoch reagieren die Behörden offenbar zunehmend nervös: Kürzlich wurde das Konto bei X (ehemals Twitter) der CJP in Indien mit rund 200.000 Followern gesperrt. Die Macher reagierten prompt mit einem neuen Account und der Botschaft: "Ihr dachtet, Ihr könntet uns loswerden? Lol."

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Könnte sich der Protest auch auf die Straße verlagern?

Diese Entwicklung hat bereits begonnen. Erste junge Menschen verkleiden sich bei echten Straßenprotesten als Kakerlaken. Gründer Dipke ist überzeugt, dass die CJP den politischen Diskurs in Indien nachhaltig verändern werde und auch vor Ort auf den Straßen aktiv werden könnte.

Das ist die Bewegung, die in Indien angekommen ist, und sie wird den politischen Diskurs verändern. „ Abhijeet Dipke, CJP-Gründer

Die CJP reiht sich damit in einen breiteren Trend in ganz Südasien ein, bei dem junge Menschen in den letzten Jahren immer öfter zur treibenden Kraft bei regierungskritischen Aufständen wurden - wie zuvor bereits in Sri Lanka, Bangladesch und Nepal.

Quelle: AP